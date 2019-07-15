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正爽喝奶茶！國二生下秒被壯漢「爆頭＋扇耳光」倒地　男嫌：打錯人了

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▲▼他和同學正在喝奶茶，突然被白衣壯漢暴打。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲▼他和同學正在喝奶茶，突然被白衣壯漢暴打。（圖／翻攝自《上游新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市一位國二男生日前正在爽放暑假，出去喝杯奶茶卻遭「飛來橫禍」。小唐（化名）12日下午和同學一起到當地一家奶茶店喝飲料，卻突然被一個白衣光頭壯漢暴揍5分鐘，全身傷痕累累，肚子都被打出一個坑，全程無力反抗。事後，大漢卻稱「打錯人了」，令人傻眼。

據《上游新聞》報導，事發當天，一名成年男子把小唐按在沙發上毆打，不停爆頭並扇耳光，甚至幾次去搶奪旁邊女子手中的鐵棍，還拎起滅火器想要砸人，幸虧被攔下。隨後奶茶店店員趕到，想攔下壯漢卻無法，只好趕緊報警求助。

知道小唐被打之後，他的父親也趕到現場，看到自己兒子滿頭滿臉都被打得紅腫，十分心疼，驚呼對方怎麼能對一個未成年人動手，「兒子長這麼大，自己都沒動手打過他。」

小唐爸爸在事後才知道，這名壯漢是來到奶茶店尋找自己離家出走的女兒，但是到了之後看到女兒竟和小唐坐在一起，立馬暴怒，以為是小唐拐走了女兒，所以二話不說直接把他暴揍了一頓。可是小唐傻眼稱，根本不認識那個女孩，「她坐在旁邊是想借自己的手機打電話。」

小唐爸爸說，對方的態度也讓自己非常不滿意，「他打了我兒子之後，不僅沒有出面協商解決，更沒有來看望，而且對於誤傷他人一事，也顯得不以為然。」目前，當地警方已對拘留打人男子5天。

▼小唐被暴打5分鐘。（圖／翻攝自《上游新聞》）

▲▼他和同學正在喝奶茶，突然被白衣壯漢暴打。（圖／翻攝自《上游新聞》）

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關鍵字：奶茶,廣州,離家出走,暴打

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