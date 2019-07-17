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調查官轉傳摔筆假消息遭記大過　國民黨團批「殘害忠良」

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▲▼蘇貞昌在告別式摔筆？禮儀公司發文：有人惡意帶風向　家屬也說話了。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片。（圖／翻攝自臉書）

記者林銘翰／台北報導

法務部調查局、高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳「行政院長蘇貞昌摔筆影片」、「同婚立法」等假訊息，調查局考績會16日考量其行為嚴重影響局譽，決議予以「記大過」處分。國民黨立院黨團17日發布新聞稿表示遺憾，呼籲法務部應該挺起腰桿，拒絕行政院的黑手伸入調查局，製造寒蟬效應與殘害忠良，監察院更應立案調查是否有行政過當的不法。

國民黨團質疑，法務部與調查局極可能是在行政院的壓力下，揣摩上意，不予採信顏正義的陳述意見，快速做出拔官調職、記大過的懲處。一個資深且功績彪炳的資深調查官，如此遭「政治砂眼」迫害，國民黨團深表遺憾，呼籲法務部應該挺起腰桿，拒絕行政院的黑手伸入調查局，製造寒蟬效應與殘害忠良，監察院更應立案調查是否有行政過當的不法。

國民黨團表示，根據媒體報導，顏正義早已知道影片是假新聞，轉貼訊息是為告知群組成員「不要再轉傳」，沒想到卻遭到有心人士截圖、後製對外流傳，試圖製造調查局人員散布假新聞的氛圍。

國民黨團質疑，行政院指示法務部及調查局拔官重懲顏正義，企圖製造寒蟬性應，藉此殺雞儆猴，讓全國公務人員不得傳遞民進黨政府負面訊息。國民黨團表示，下會期立院開議不排除要求蘇貞昌與法務部至國會說清楚、講明白，也要求公布顏正義在考績會完整的申辯內容。

國民黨團強調，培養一位高階調查官不容易，法務部、調查局豈能輕率以一則經過後製過的截圖訊息，就把在調查局服務數十年的高階調查官拔官懲處，不但完全不符合比例原則，更戕害公務人員也應受保障的人權。

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關鍵字：蘇貞昌,顏正義,丟筆,摔筆,國民黨團

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