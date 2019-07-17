北高2週查獲獸鋏、象牙23件　獵捕保育野生動物最高罰百萬

▲台北市查到保育類象牙產製品3件。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

林務局今（17日）指出，7月起至14日為期2週進行野生動物違法商業獵捕、販賣以及陳列、展示保育類野生動物產製品的大規模稽查行動，動員1474稽查人次，查訪447家山產等店家，其中台北市查到保育類象牙產製品3件，市價約34萬元，另外台北、高雄也發現20具非法販售的獸鋏，共23件。

林務局表示，這次行動協調全國各縣市政府及警政署保安警察第七總隊，展開保育類野生動物產製品的大規模稽查行動，並對全國農具店及五金行等店家，進行獸鋏販售稽查，以遏止非法獸鋏對野生動物可能造成的威脅。兩週來合計動員動員1474稽查人次，查訪447家山產、農具及五金行等店家。

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▲2週共動員1474稽查人次，查訪447家山產、農具及五金行等店家。（圖／林務局提供）

林務局指出，其中台北市動物保護處查獲違法販賣保育類象牙產製品1案，共3件製品，市價約34萬元；另於台北及高雄，共查獲20具非法販售之獸鋏。此外，也有查獲鳥店販賣一般類野鳥及違法飼養保育類野生動物6件，違法案件都將依野生動物保育法及動物保護法移送法辦並依法開罰。

林務局說明，農委會今年1月9日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，新增台灣朱雀等數種本土動物為保育類野生動物，並調整山羌、台灣獼猴及眼鏡蛇等物種保育等級為一般類；此外，非法獸鋏的製造與販售也一直為社會大眾所關注。因此，本次全國性稽查以野生動物非法商業獵捕、買賣，及動物保護法已明文禁止製造、販賣之獸鋏為重點項目。

▲底座為象牙製品。（圖／林務局提供）

林務局提到，每年至少投入11萬人次進行山林巡護，執行拆除違法獸鋏等獵具，拆除獵具數量自100年高峰的3099件，到107年已降低至299件，顯示民眾守法及保育觀念日益提升。因獸鋏對野生動物具有高度傷害性，且易造成非目標野生動物斷肢或死亡，動物保護法已明文禁止獸鋏製造、販售、輸出入。

林務局強調，依野生動物保育法相關規定，非基於緊急重大農害或原住民傳統祭儀，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。也歡迎民眾若發現販賣獸鋏或放置獸鋏等不法行為，可逕向所在地縣市政府1999專線或撥打林務局24小時通報專線0800-000930（您您您救山林）檢舉。