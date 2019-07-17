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動員100醫、耗時50hrs！　巴基斯坦2歲「連頭女嬰」成功分割

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▲▼連頭嬰。（圖／翻攝自Great Ormond Street hospital官網）

▲連頭嬰姐妹花成功分離。（圖／翻攝自Great Ormond Street hospital官網）

國際中心／綜合報導

英國倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street hospital）日前進行了一系列的「頭部分離」手術，該醫院動員了近100位醫生，參與長達50小時的高難度手術，將巴基斯坦2歲「連頭女嬰」的頭顱、大腦、血管成功分割。

據NYpost報導，這對姐妹花莎法．烏拉（Safa Ullah）和瑪瓦．烏拉（Marwa Ullah），於2017年1月出生於巴基斯坦，她們的「頭顱、大腦、血管」緊緊融合在一起，這種「顱部連胎」是非常罕見且複雜的症狀。帶領手術團隊的外科醫生杜納威（David J. Dunaway）指出，兩人於2018年10月進行了第一次手術，並於今年2月順利完成最後一場手術。

杜納威表示，為了確保手術順利進行且減少併發症出現，在手術過程中，醫生運用了最先進的醫療科技，包括虛擬現實、先進影像以及3D快速原型技術，事先製作了解剖圖，了解這對姊妹的腦部和血管影像，並先做足計畫和手術練習。他補充，這是該醫療團隊迄今為止做過最複雜的手術。

▲▼連頭嬰。（圖／翻攝自Great Ormond Street hospital官網）

▲連頭嬰姊妹花今年2月順利完成最後一場手術。（圖／翻攝自Great Ormond Street hospital官網）

手術最後於倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street hospital）進行，該醫院動員了100位醫生、歷經逾50個小時的高難度手術後，已順利將這對連頭嬰分離，而她們也順利地在手術結束的四個月後，在今年7月1日順利出院。

據悉，莎法和瑪瓦在出院後狀況逐漸穩定，醫生也表示，「好好休養和照顧對她們的復原來說非常重要。」

報導中指出，頭顱相連、身體分離的「連頭嬰」出現機率不到百萬分之一，若是連腦部組織都相連則更為罕見。據估計，全世界每年約有50對「顱部相連」雙胞胎出生，其中只有約15對能存活超過30天。

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關鍵字：連頭嬰,巴基斯坦,Safa Ullah

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