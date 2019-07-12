巴基斯坦關閉領空「台灣民航也賠慘」　警告印度：把戰機撤出前線

▲巴基斯坦要求印度將戰機撤出前線。圖為印度幻象2000。（圖／取自Indian Air Force臉書）



國際中心／綜合報導

巴基斯坦民航局長努斯拉特（Shahrukh Nusrat）昨天在國會報告時說，巴基斯坦已告知印度，除非印度政府把戰鬥機從前線空軍基地撤離，否則巴國不會向商業航班開放領空。巴基斯坦關閉領空已經對印度民航機航程與成本大幅增加43億盧比（約新台幣19.48億元）。

巴基斯坦「黎明新聞」（Dawn News）今天報導，努斯拉特11日向國會上院參議院常設的航空委員會報告，印度政府要求巴國開放領空，但巴國「傳達了我方的擔憂」，即印度必須先撤離部署在前線的戰機。

努斯拉特說，已告知印方，印度的空軍基地仍停滿了噴射戰鬥機，除非這些戰機撤離，否則巴基斯坦不會讓來自印度的航班進入領空。

2月26日印度派戰機越過克什米爾印巴控制線（LoC）轟炸恐怖組織訓練營地，以報復巴基斯坦恐怖組織越境在印度查摩與克什米爾省發動恐攻，之後巴基斯坦就以安全理由關閉領空迄今。

巴基斯坦對商業航班關閉領空後，各航空公司行經這一帶的航班必須繞遠的航線，可能要中途降落加油，使航空成本上升，有的航空公司甚至關閉航線。

▲巴基斯坦關閉領空，台灣的民航機也受到影響。（圖／長榮航空提供）



華航、長榮都因巴基斯坦關閉領空，而把經過巴國領空的航班改從較南的阿拉伯領空飛越；國營的印度航空（Air India）更因巴國關閉領空，每天約損失5000萬到7000萬盧比（約新台幣2265萬到3171萬元）。

「今日印度」（India Today）表示，努斯拉特這番話可能是巴國在關閉領空後，首次有高層官員公開說出巴國政府重新開放領空的先決條件。

巴基斯坦關閉領空讓印度等各國航空公司的飛航成本大增，使印度航空業大受打擊。印度民航部長浦立（Hardeep Singh Puri）昨天在國會表示，由於巴國關閉領空，印度航空不得不為更長的航程多花費43億盧比（約新台幣19.48億元）。

巴國民航局先前宣布關閉領空命令延至6月30日，之後又宣布再延到7月12日。

由於印度政府持續對巴基斯坦擺出強硬態度，估計不會聽從巴國撤離前線戰機的要求，預計巴國重新開放領空將遙遙無期。