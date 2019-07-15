影／不只有周芷若！　四川峨眉山探尋神秘佛光　七彩光環包圍身影

記者曾俊豪／四川報導

講起四川峨眉山，很多人會聯想到金庸的《射雕英雄傳》與《倚天屠龍記》，但在小說出現之前，這裡已是中國大陸四大佛教名山之一，歷史相當悠久。「特派趴趴GO」團隊這次探訪峨眉山，從山腰的索道（纜車）站出發，前往金頂一觀全世界最大的十方普賢聖像，不過，遇到氣候不佳，無法一睹傳說中的「佛光」風采。

峨眉山隸屬於四川省樂山市，與樂山大佛一樣，都是當地5A級知名景點。要登上峨眉山，有人會選擇徒步行走，但海拔超過3000公尺，得耗上2到3天，一般遊客不會輕易挑戰。最常見的方式，便是前往索道站，搭乘歲索道上山。只不過，光是從山腳下開車到山腰的索道站，車程就將近兩小時，蜿蜒的山路，同樣考驗著遊客的耐力。

▲四川峨嵋山金頂十方普賢聖像。（圖／記者曾俊豪攝）

峨眉山佛教的歷史十分悠久，早在公元一世紀初，山上就有佛教寺廟，然而，佛教與道教都曾在峨眉山出現，隨著各自的演變，最終是佛教興盛，道教日漸衰落。

儘管峨眉山寺廟眾多，仍有八座最具代表性，分別是報國寺、伏虎寺、清音閣、洪椿坪、仙峰寺、萬年寺、洗象池與華藏寺。位於峨眉山金頂的十方普賢聖像則是峨眉山最知名的景點，這尊銅鑄鎦金工藝的佛像，高48公尺（代表阿彌陀佛的48個願望），總重量達660噸，由台座和十方普賢像組成。

遊客登上峨眉山，很難不被十方普賢聖像所吸引，因為從索道站一出來，抬頭一看，便可看到金光閃閃的佛像矗立在山頂。不過，佛像一直都在，「佛光」卻得隨緣。

▲四川峨嵋山是中國大陸四大佛教名山之一。（圖／記者曾俊豪攝）

被喻為金頂奇觀的佛光其實是一種自然物理現象，遊客站在峨眉山金頂時，背對太陽站立，山谷間又瀰漫著雲霧時，有時便會看到一圈霓虹般的七彩光環。最特別的地方是，光環中間會顯現出觀看者的身影，即使多人一起觀看，也只能看到自己，這就是神奇的佛光現象。

很可惜，採訪團隊此次登峨眉山，氣候不佳遇上雨天，難以看到「佛光」出現。不過，在來來往往的登山步道上，倒是看到當地村民用最傳統的方式，將物資、建材，甚至是遊客背上山。

▲當地村民抬著遊客上山。（圖／記者曾俊豪攝）

▲山上氣候多變，即使夏天仍然需要穿著外套。（圖／記者曾俊豪攝）

當地民眾向記者介紹，這種傳統的運輸方式之所以一直保留下來，主要是因為索道是建在山腰，離山頂還有一段距離，所以即使近年來修了一條新的「載貨索道」，還是必須靠人力的方式運送東西。

在峨眉山一個小時裡，我們看到當地村民背著寺廟石板建材，大冬瓜、還有小女孩、甚至母女檔遊客上金頂。從高處往下看，他們就像螞蟻一樣搬運著東西，即使峨眉山歷經佛、道興衰，也看不到滅絕師太、周芷若，村民們依舊維持傳統的生活方式。

▲山上修建寺廟，建材全用人力運送。（圖／記者曾俊豪攝）