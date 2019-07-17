蔡英文稱聽不懂在講什麼　柯文哲怒：百姓講話她也聽不懂

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在接受專訪時指出，蔡英文當總統沒有不好，但台灣也不會更好，且很多問題在第二任期才會爆發。對此，目前正在外交出訪的蔡英文回應，「常常聽不懂他在講什麼」，引來柯文哲怒嗆，老百姓講的話她也聽不懂太多，「不然一例一休怎麼會搞成這樣子？」

至於在專訪時，是否表示現在都不相信民進黨了？柯文哲想了想說，「我有這樣講喔？」、「是這樣講？」，不願正面回答；至於是會認為未來蔡英文會做得好？柯則沉默不語。

▲柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）