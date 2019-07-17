一句話惹毛韓粉　柯文哲：韓流支撐點是深藍、派系和Loser

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜確定將代表國民黨出征2020總統大選，台北市長柯文哲接受媒體專訪時，直指「韓流」有三個支撐點，第一個為「深藍」，第二個是地方家族、派系，第三個是最大的「Loser（失敗者）」。對於「韓流Loser」說引發熱議，柯文哲17日解釋，韓流現象不是韓國瑜的問題，常常要倒過來看他的背景，「你丟一個火柴下去，沒有汽油在那裡也燒不起來。」

對於「韓流Loser」說，柯文哲先澄清不是Loser，他表示韓流現象不是韓國瑜的問題，常常是要倒過來看他的背景，「所以這樣，你丟一個火柴下去，沒有汽油在那裡也燒不起來。」

「所以就好像我們在看香港，香港反送中事件是因為一條法令的關係造成超過100萬人上街頭？是這樣嗎？當然不是」，柯文哲說，香港不是那條法令的問題，而是那個背景的問題，同樣道理，要解讀韓流現象，不是韓國瑜一個人的問題，是那個背景為什麼會形成。

至於為何稱韓國瑜不耐打？柯文哲說，不是說不耐打，其實台灣這種抹黑的文化，除非像他以前都是一張白紙，甚至一張白紙有時候都還找得到幾顆灰塵，「那種在政壇打滾這麼久的我看，隨便挑也挑…，所以從農舍啦一路挑上來，只是說這樣，在台灣慢慢選民對這些好像也不是那麼在意。」

▲柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）