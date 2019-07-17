兩岸政策協會2020民調　蔡英文、韓國瑜對決態勢底定

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者楊蕓／台北報導

國民黨總統黨內初選落幕，將由高雄市長韓國瑜角逐2020總統大選，但台北市長柯文哲仍未表態是否參選，以及鴻海集團創辦人郭台銘是否脫黨等，兩人動向為選情增添變數。兩岸政策協會17日公布最新民調顯示，若郭台銘脫黨獨立參選，或與柯文哲搭擋參選，總統蔡英文支持度雖仍維持第一，但與韓國瑜支持度都落在誤差範圍內。

根據兩岸政策協會民調，2020總統大選支持度，在僅有蔡、韓兩人參選情況下，蔡英文支持度45.9%，勝過韓國瑜（39%）6.9%個百分點。在蔡、韓、柯三人參選情況下，蔡英文36.3%與韓國瑜33.7%，支持度差距僅2.6個百分點，落在誤差範圍內。

▼ 兩岸政策協會民調。（圖／兩岸政策協會提供，下同）

若是參選人為蔡、韓、柯、郭四人，蔡英文33.1％與韓國瑜29.9%，支持度差距為3.2%，仍在誤差範圍內，其中柯文哲支持度佔14.0%，郭台銘支持度為16.9%；如果郭台銘與柯文哲搭檔參選，蔡英文支持度為33.5%，與韓國瑜（32.4%）僅有1.0個百分點差距，郭柯／柯郭配支持度佔26.3%。

此份民調於108年7月15日至16日進行電話訪問，成功訪問1,077位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。