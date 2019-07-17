若韓國瑜當總統　柯文哲：完全不可預測、實在想不出來

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受專訪時指出，若他與藍綠三強鼎立「要贏太困難」，還暗示正在研發「原子彈」，但還沒研發出來。17日柯文哲被問到如何評估參選的勝率時表示，要思考的是台灣的下一步，蔡英文繼續幹下去，大概就是那樣子，「大概GDP2萬2、2萬3人民也不會出現餓死的現象」，但韓國瑜是完全不可測，蔡英文還可以想像大概怎麼樣，韓國瑜實在想不出來。

柯文哲17日出席里長座談前受訪時，談到接受《風傳媒》專訪時提到正在研發原子彈，他笑說，台灣曾經研發過原子彈，研發到一半就沒有了；至於原子彈是指什麼？他則說，他還在想。

至於要如何評估2020出馬參選的勝率？柯文哲說，這就是他跟別人思考參考點不一樣的地方，「其實要思考的是，台灣到底下一步怎麼辦？」如果蔡英文繼續幹下去，大概就是那樣子，「其實我昨天專訪裡面講，大概GDP2萬2、2萬3人民也不會出現餓死的現象，大概就是這樣子。」

對於蔡英文若繼續執政，柯文哲說，一些後面可能的併發症有盤算過，所以還是一個說服的過程，對未來的世界也是針對能蒐集到的資料作估計，「那韓國瑜是完全不可測，蔡英文還可以想像大概怎麼樣，韓國瑜我實在想不出來。」

至於當時若郭台銘贏，是否會支持郭？柯文哲說，這還是一個說服的過程，「這是信用，過去使、現在的想法，還要估算他改進的能力，我們也只能做最佳猜測。」

柯文哲也提到，周星馳演的武狀元蘇乞兒，最後一幕很重要，是給所有執政者的警惕，如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。



▲柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）