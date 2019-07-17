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結婚71年…丈夫過世　88歲妻同天「心碎」而死：他讓我笑了一輩子

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記者張方瑀／綜合報導

在享受速食愛情的現代社會，或許很難再找到這樣溫暖、雋永的愛情故事了。美國一名94歲的退休老兵在12日凌晨去世，沒想到他結髮71年的妻子也在12小時後嚥下最後一口氣，牽手走過二戰、韓戰、越戰的兩人，膝下擁有6個孩子、16個孫子和3個曾孫，如今他們將在天堂繼續互相扶持。

CNN報導指出，94歲的狄雷哥（Herbert Delaigle）在12日凌晨2點去世後，他88歲的妻子瑪莉蓮（Marilyn Frances DeLaigle）也選擇在12小時後的下午2點離開人世。醫院表示，瑪莉蓮是死於「心碎症候群」（broken heart syndrome），這也是臨床上常見的個案，好發在40歲以上的女性身上，「心碎是真實存在的，當病患突然遭受緊繃的情緒壓力，會讓心臟血管痙攣，出現心絞痛的症狀，嚴重就會導致死亡。」

2018年狄雷哥與瑪莉蓮結婚70周年時，就曾接受過媒體訪問，當時狄雷哥說，他是在咖啡廳對瑪莉蓮一見鍾情的，「她在餐廳裡走來走去，我的視線也離不開她，最後我終於鼓起勇氣約她出去。」就算已經過了70年，狄雷哥也從未忘記他們第一次約會的電影院，他也在交往一年後向瑪莉蓮求婚。

根據訃聞指出，瑪莉蓮在二戰期間，陪伴丈夫在德國住了6年，狄雷哥也參與了韓戰與越戰，服役22年後退伍，和瑪莉蓮回到美國度過餘生。瑪莉蓮生前向記者說，她說不出來到底喜歡狄雷哥哪一點，「但他讓我笑了一輩子。」

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關鍵字：夫妻,心碎

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