前任住過！現任女友狂逼「把房子賣了」…男傻眼：該放生？　網卻力挺她

▲房子充滿原PO前任的東西，讓現任女友氣得逼迫賣房。（左圖／免費圖庫Pixabay，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省一名網友近日在微博發文說，他曾經和前女友同居過，沒想到現任知道後就不斷逼他把房子賣了。「現任說這個房子有太多我前女友的痕跡，她接受不了，要我賣了換一間，如果不能妥協，就叫我看著辦。」不料網友看完後反倒力挺女方想法，認為是原PO「有錯在先」！

原PO表示，「我年紀一大把了，準備與女友談婚論嫁，自己城裡只有一套房子，還是父母的，但是女朋友卻叫我賣掉重新買，原因是這個房子我跟前女友住過，她不要。她（現任）偶爾會來我家，但從來都不會過夜，她說這個房子有太多我前女友的痕跡，她接受不了。」

原PO又稱，「可是我對這個房子有感情了，而且賣掉之後也買不回更好的房子；有時覺得女朋友好矯情，但她原則很強無法妥協，只是叫我看著辦。」他也留言補充說，「第一次帶現任來我家，被她發現了前女友的口紅、化妝品，甚至是衛生棉，所以她才不願來我家過夜。」

▼原PO覺得女友賣房的想法不可理喻。（圖／翻攝PAKUTASO）

原PO指出，「女友自己擁有好幾間房子，不斷要我搬去她的房子一起住，但我是男人，我不同意啊，我不曉得該怎麼解決現在的狀況。」不少網友認為兩人若不各退一步，恐怕只能走向分手一途。不過也有一票網友力挺女生想法，「既然已經交了新女友，前女友的物品該扔就扔！不懂你到底什麼心態？」

支持女方的人認為，「不扔前女友的東西，是打算留作紀念嗎？」、「本來以為女生逼你賣房是想要錢，看完才知道錯的是樓主」、「我是男生，我也覺得男方問題好大」、「跟女生一起住沒不好啊，這樣給對方安全感不是很棒？」也有人說，「你們兩個價值觀都很怪，一個面子拉不下，一個一言不合就賣房」、「分手最快啦！」、「重新裝修房子也行吧」、「扔掉東西就能解決的事硬要拿出來吵」。