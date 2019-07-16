快訊／23:30海上警報發布！威脅巴士海峽　氣象局：丹娜絲直接「經過」台灣

▲氣象局預估丹娜絲的中心18日會從台東或宜花地區登陸。（圖／中央氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局16日深夜11點30分發布海上颱風警報，今年第5號颱風丹娜絲目前中心位置在距離恆春南南東方向600公里海面，往西北方向持續移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽將構成威脅。最新預測顯示，丹娜絲路徑有向東偏，未來可能會在宜花登陸，預計發布陸警的時間也延到17日（周三）中午後。

氣象局稍早預報，路徑預報的結果目前雖然還有些分歧意見，不過大致的路徑幾乎都會直接「經過」台灣本島，同時暴風半徑大、影響範圍廣，儘管丹娜絲以輕度颱風之姿來臨，但是其帶來的風雨仍相當可觀，尤其在最先接觸的東半部及中南部等地區，必須嚴防豪雨以上等級的降雨情況。

請繼續往下閱讀...

▲丹娜絲颱風路徑潛勢預報圖。（圖／中央氣象局）

氣象局觀測，丹娜絲16日深夜11時許中心位置在距離恆春南南東方600公里海面，並且以每小時11公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑120公里。

根據最新資料顯示，基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區17日起將有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有9至11級強陣風出現，鄰近海域風浪亦明顯增大，前往海邊活動應特別注意安全。

此外，17日至19日適逢大潮期間及第5號颱風影響，台灣中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。

▼丹娜絲颱風的各國路徑預測圖，路徑大致上都會直接「經過」台灣本島。（圖／NCDR；中央氣象局）