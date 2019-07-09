潑汽油燒女友毀容！狠男辯女友自己淋油點火　判刑12年

▲桃園曾姓男子對女友潑汽油縱火，判刑12年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園已婚的曾姓男子，2017年間因財務問題，與外遇的羅姓女友發生爭執，最後曾男對羅女潑汽油點火，被害人全身70％受2到3度灼傷，容貌被毀。曾男被捕後否認潑汽油、縱火，辯稱是被害人拿汽油桶往自己頭上淋，結果因腳底殘留火星，就突然就燒起來。高院二審認定曾男犯殺人未遂罪，重判12年。可上訴。

判決指出，桃園已婚的男子曾浩喬（64歲）在桃園大溪經營鐵皮屋賭場，雖然已婚但與經營制服店的羅姓女子（50歲）交往，羅女還在曾男的賭場負責抽頭。2人間除了肉體關係外，還有上千萬元的財務糾紛。而本案發生於2017年的雙十節，當天曾男多次打電話給羅女，羅女未回。直到下午2點，羅女才返回鐵皮屋中。

2人隨即爆發口角，根據在賭場中賭客表示，吵架聲後沒多久，就聽到羅女哀號、全身冒火從屋內竄出，在屋外的廣場上打滾。其他人趕緊拿水灌救，並將羅女送醫急救，羅女雖然撿回一命，但全身遭70％受2到3度灼傷，臉部、頸部、胸部、上下肢都被燒傷；而她送醫時，也不斷呼喊曾男的名字。過程中沒人見到曾男的蹤影，直到5天後曾男才主動向警方投案。檢警單位調查後，認定曾男當時對羅女潑汽油縱火，因此依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院審理時，曾男否認犯案，辯稱自己早上打掃後，打算將樹葉燒掉堆肥，當時2人爭吵後，脾氣火爆的女友竟嗆「你把我燒死好了」，然後就拿起1桶汽油往頭上淋下去，瞬間就起火。而因為場面「太可怕了」，所以他才躲起來，不是他潑油縱火。但一審法院根據證人供詞，認定曾男縱火，判刑12年。

案經上訴，二審高等法院審理時，曾男仍否認犯案，還是辯稱女友自己淋汽油點火，並要求測謊。高院未經採信，仍根據其他客觀證據，認定他成立「殺人未遂罪」。考量他手段兇殘，造成被害人永難磨滅的痛苦，犯後不知悔改猶飾詞狡辯，仍重判有期徒刑12年。可上訴。

