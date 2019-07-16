郭台銘初選經費公開　劉宥彤：絕對沒有花過上億元！





▲郭台銘。（圖／記者葉南州攝，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果15日上午出爐，鴻海集團創辦人郭台銘輸給高雄市長韓國瑜，至今仍未出面接受媒體訪問，僅在臉書上公布一支1分多鐘影片，恭喜對方贏得初選。關於郭台銘選後心情為何？永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤接受節目專訪時給予回應，也透露這次投入初選經費，未超過一億元。

主持人鄭弘儀在15日播出的政論節目《鄭．知道了》中提到，郭台銘原本要開記者會，後來改成聲明稿，為什麼會有這樣的轉折呢？劉宥彤解釋，這是一個誤傳，團隊原本是說一定會有聲明，但聲明會用什麼樣的形式，當天會再決定，後來就是發了一個聲明稿祝福韓國瑜。

被問到郭台銘心情如何？劉宥彤說，「應該說心情很輕鬆！」因為郭台銘之前一直講說，希望國民黨能夠有一個比較好的安排，因為韓國瑜現在的包袱滿大的，除了高雄市政之外，還有立委輔選、罷免市長等問題，先恭喜韓國瑜勝選，但國民黨的問題也才剛剛開始，相信郭台銘已經盡了所有的努力。

至於對輸給韓國瑜17％支持度，有沒有覺得意外？劉宥彤表示，輸多輸少已經不是重點了，百分之百接受。而郭台銘在這場初選中投入多少錢？劉宥彤說，很多人看到的東西，例如看板，那些都不是他們做的，「我們到現在都不知道是誰做的」，只要是戶外的東西，都不是他們陣營做的，自己可以對天發誓，真的沒有，因為「有做就有做，沒做就沒做」，不過廣告是做得不少。

劉宥彤說，永齡的幾個基金會，先不包括台大癌醫的捐贈，平時跟其他慈善團體或其他規劃，光是捐款就超過3億元，所以初選絕對沒有花過上億。