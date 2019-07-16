蓮鯉魚潭提供2隻素面鴉　歡迎親子自由揮灑「亂塗鴉」

▲▼花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假活動現場提供2隻素面鴨，可由民眾親子自由揮灑塗鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮鯉魚潭花蓮紅面鴨FUN暑假活動現場，自即日起至8月11日推出可愛有趣的DIY活動，邀請花蓮鄉親發揮你的創意，為可愛的紅面鴨畫上新裝，歡迎家庭、團體、三五好友一起來創作，打卡上傳到花蓮觀光粉絲團，也許大家的創作明年縣府就會讓他成真喔！

紅面鴨自2014年創立以來，至今已六歲，可愛模樣深植人心，為賦予紅面鴨更具花蓮特色的生命力，設計六款以花蓮人文產物為主題的趣味彩繪紅面鴨，包括西瓜鴨、金針鴨（金針山）、客家鴨、乳牛鴨（瑞穗）、月洞鴨（豐濱月洞遊憩區）、鐵人鴨（鐵人三項），另外還有有擬人化的大型福氣鴨和幸福鴨，以及兩隻素面的「塗鴉」，讓現場民眾親子互動、自由揮灑。

▲▼今年設計六款以花蓮人文產物為主題的趣味彩繪紅面鴨外，還有有擬人化的大型福氣鴨和幸福鴨。

花蓮縣府一直以打造幸福城市為目標，這次紅面鴨FUN暑假「塗鴉」活動中，父母與孩子們透過手中的畫筆，從顏色的選擇到線條的方向進行創作，都是陪伴孩子成長的重要過程。

每日「塗鴉」活動分為兩梯次，上午10時至中午12時6名、下午2時至5時9名，每梯次一人限20分鐘，完全免費，當天於現場彩繪鴨區報名、額滿為止，民眾報名時段於５分鐘內未報到，將取消報名資格。

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