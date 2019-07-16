求前妻扶養費減半被拒　男自殘：這一刀還你了！謝謝你的絕情

▲孔姓男子於2017年12月在前妻經營童裝店前自殘，兩人爭搶水果刀不慎劃傷前妻手指。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市孔姓男子與妻離異後，因經濟陷入困頓，無法負擔每月支付2萬元扶養費用，希望前妻將扶養費減半，但遭前妻拒絕，溝通無效後竟於2017年12月間至前妻開設的童裝店前，以水果刀自殘威脅「這一刀還妳了，謝謝你的無情」…等語，前妻出面與孔爭搶水果刀時不慎被劃傷手指提告；檢方偵結依過失傷害將孔提起公訴。

檢方調查，34歲的孔姓男子於2016年與前妻離婚，雙方曾協議由孔男每月支付幼子2萬元扶養費給前妻，但2017年12月間孔因為父親過世，孔男經濟壓力變大無力負擔，孔男曾向前妻情商希望扶養費能減半，前妻則以為何需要每月20000元扶養費原因，以及不滿孔婚後對她態度與方式為由拒絕。



2017年12月20日下午3時許，孔男至前妻位於中壢區工作的童裝店前大喊前妻名字，前妻因害怕未出面回應，孔沒見前妻出現，竟持預藏的水果刀向自己手臂劃了一刀，手臂鮮血直流直呼，再以手機LINE傳給前妻：「一刀欠妳的都還妳，我差不多準備好了，還有甚麼要刺激我的要說，謝謝妳的無情，讓我更有勇氣了解自己，這一刀還妳了」等語。

前妻見狀趕緊上前勸解，但雙方爭搶水果刀時，前妻不慎遭水果刀割傷，導致右手第3、第4指被割傷，後來經報警後，才制止孔男，警方將孔男帶回警局偵訊。



檢警偵訊時，孔男坦承有攜帶水果刀至童裝店自殘事實，目的是希望前妻能減少子女扶養費，但否認有任何過失傷害之犯行，檢方則依前妻指控、童裝店老闆指證與警方到場蒐證等證據，依過失傷害罪嫌將孔提起公訴。

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