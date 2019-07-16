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親子

警衛刁單親「沒爸不能開戶」　她斥：不懂裝懂就是造謠

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

隨著自主意識抬頭，現代婚姻不像上一代，已經貌合神離，還硬是死守名份不分開，台灣離婚率現在已經是全球第二高，根據2018年內政部統計，每日離婚數約為149.05對，在這樣的比例之下，單親真的不該再被貼上「負面、低成就」等歧視標籤。

這陣子小病號特多，女兒DAHLIA也跟上流行，來個高燒不退，我見她狀況不行，便做好了住院的準備，在進到醫院之前，我習慣把這兩週要做的事情先處理完，避免耽誤到別人，我們到旁邊的銀行轉房租，正在輸入帳號的時候，一位太太急急忙忙地衝進來向警衛詢問：「剛戶政說，你們這邊才有單親開戶的表格！」

看來警衛已經不是第一次回答她的問題，他一臉官僚地嫌棄：「唉～我說沒有啊，妳兒子未成年，這個妳們自己要處理啦！」太太不退讓，據理力爭：「可是我打電話去你們客服，他也說是直接來銀行拿表格啊！」

警衛回了一個匪夷所思的答案：「你們這種沒爸爸的單親要在戶政開戶，不是這邊啦！」太太嘟囔著一句：「客服說櫃台有表格，我要上去。」警衛：「好啦！妳要上去就上去，反正我已經跟妳說過了！」如此輕浮的態度，實在讓我憤怒。

結束手邊事情後，我領著女兒走到警衛面前：「單親開戶，要戶口名簿跟戶籍謄本，上面只要記載監護權跟離婚事實，就可以開戶，戶政機關根本不是開戶的地方！」我不否認，自己用了嚴肅並帶採訪口吻的語氣，不帶情緒且權威地告訴他：「你說錯了！」

不知者無罪，但不懂裝懂，就是造謠！

警衛傻了一下，乾笑：「哦哦哦，是這樣哦，我們不了解啊。」現在承認自己不了解，那剛剛對那位太太這麼沒禮貌，是哪來的虎假虎威？我直視他的眼睛，不卑不亢地說：「你不確定的事情，就不應該亂講！」旋即帶DAHLIA離開。

一出銀行大門，DA問我：「媽媽，妳為什麼要幫那個阿姨講話？」我：「我不是幫她，是因為警衛亂講，我去告訴他戶政不能開戶，這樣他以後才不會亂說，讓那位阿姨白跑一趟。妳知道嗎？世界很大，很多事情我們沒看過，這很正常，一點都不丟臉，但不懂裝懂，跟人家隨便亂講一個答案，這就很糟糕。」

是的，世界很大，我們必須坦承自己的渺小，才不會因為無知，造成更多謠言與偏見。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,單親

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