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親子

親子遊東京：護照自己辦，不但省錢又方便！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

讀者說，「就算存夠了錢，我也沒辦法自己訂機票什麼的，因為不曾出去過啊～」親愛的，凡事總有第一次呀，不把小時候跟家人一起出國算進去，我第一次單飛就是東京自由行，直到現在，我仍自己買機票、訂住宿、安排行程，生性愛自由的人，實在不喜歡跟團，不但時間被綁住，行程也沒什麼彈性。

訂機票很簡單，去東京不用簽證，你唯一需要的是「護照」（護照建議有效期限在1年以上，否則有些國家會拒絕入境），我們家的證件照都是我拍的，護照也是我去辦的，護照的使用照片跟身分證、健保卡不同，在拍攝之前，要先確認規則。

如：必須正面、脫帽、露耳、不遮眉、五官清晰，人像自頭頂至下顎的長度，不得少於3.2公分及超過3.6公分，頭髮不能碰觸到照片邊框，不得戴有色眼鏡，若戴眼鏡，鏡框不得遮蓋眼睛任一部分，這在外交部領事事務局的網站有詳細解說。

我住台北，備齊了我跟小孩各2張白底彩色大頭照跟身分證明（身分證，戶口名簿），挑個平日上班時間，直接到「外交部領事事務局」（台北市濟南路1段2之2號，近善導寺捷運站）辦理。領事局現在很便民，現場備有護照申請書的套印機，帶身分證正本，就可直接印在申請表單上，不用另外準備影本。

一般護照的費用是每本1300元，未滿14歲900元，申辦後4個工作天才能領取，也可以加費升級到特急件，每提前1天多300元，最快可今天辦、明天拿。

將申請書繳交給櫃檯後繳費，可以選擇4天後親領，或是委託1樓大廳郵局協助代領、代送護照到家，每件只要90元，可裝6本護照，將取件收據交給郵局並繳付運費，郵局就會幫忙代領，並寄送到指定地址。

根據我的經驗，委託郵局代領，第4天即可收到，而且不用再跑一趟。

這邊要提醒大家，護照需要印上外文姓名，也就是中文名轉譯成英文，如果你跟我一樣有慣用拼音，信用卡等證件都用同樣的拼法，一定要在繳件的時候跟櫃檯確認，例如姓「張」，拼音就有Zhang、Jhang、Chang，若信用卡慣用Chang，在護照上也一定要用Chang，否則到國外會因為卡片跟護照不一樣，產生不必要的麻煩，我朋友就碰過櫃檯擅自選譯的狀況，後來申訴好久才改回。

有了護照號碼，便能直接向旅行社或航空公司買行程或機票了！我大都將機票跟旅館分開訂，除了follow幾個旅遊懶人包，也用比價APP找尋理想航班，購票很簡單，就跟上購物網站一樣，只是多輸入個人資料跟護照號碼而已，一點都不難！

看更多焦糖綠玫瑰2019東京自由行的連載

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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