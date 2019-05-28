當明星好棒？那些你沒聽過的童星悲劇！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「DAHLIA這麼可愛，妳怎麼不帶她去試鏡？搞不好被看上了，一炮而紅，妳就成了星媽，也不用那麼辛苦到處接工作！」這句話，我聽了不下百次，而，每一次，對不起朋友們，我都是用非常嚴肅地口氣拒絕，「謝謝妳的好意，父母養孩子，才是天經地義！」

放眼全世界，曾幾何時，孩子的可愛與商業勾起了連結，不論種族、不分語言，那些兒童受大人的指示，做出超齡、不自然的表現，竟被眾人稱讚：「好厲害！大明星！」當應該養育孩子的父母變成經紀人，專職童星成了一種令人羨慕的職業，那句「你命真好，生了這麼漂亮的孩子，給你帶財享福！」我怎麼聽都覺得怪怪的。

我家這裡有個燕子窩，老天，住這2年，前天DAHLIA終於發現牠們了！

DAHLIA好奇地問我：「那隻鳥（她不知道名稱）為什麼一直飛來飛去啊？」我回答：「那叫燕子，妳注意看，鳥巢上面還有牠的小寶寶！」DAHLIA說：「我看到了！燕子的媽媽在照顧小孩嗎？」我：「牠是飛出去找食物，再叼回來，分給小孩吃！」

女兒又開口：「為什麼是小鳥的媽媽找東西給牠們吃，不是媽媽在家等她們找吃的回來？」我想了10秒，這得好好回答，於是清了清喉嚨，很認真地回應：「因為牠們還太小，翅膀軟軟的還不會飛，一飛出去就摔死了，要長大以後，才有辦法幫媽媽找食物。」

在孩子羽翼未豐之前，養小孩、教育小孩，永遠是父母的責任，就連動物都依循這樣的規則，但人類的「童星市場」卻反其道而行。

我之前替兒童攝影規劃活動，常見一些父母，成天帶著孩子到處試鏡，沒試鏡的時候，就是在替演出準備新才藝，當孩子用老成的語氣，訴說自己的夢想「是當大明星」時，我看見他們爸媽眼中有一股令人不太愉快的賁張感，似乎正閃爍著期待的光芒，似乎令人亢奮到想大喊「賓果」！

我想問這些孩子們，他們真的知道「明星」的生活是怎樣的嗎？

藝人如此之多，能成為最閃亮的那幾顆，除了不斷地練習，還需要上天跟貴人賜的機運，然而，在這些光鮮亮麗的外表下，他們必須對最基本的人權「隱私」讓步，吃飯會被拍，摳鼻孔會被拍，就連與朋友的正常往來，都會被拿來當成人們茶餘飯後的消遣，我想問問那些父母，你們真的認為孩子扛得住這些壓力嗎？還是就擅自替他們決定了呢？

我曾經認識一個男孩，他比我年長一點點，小的時候是超有名童星，你我一定都認識，甚至熟背他在八點檔的台詞，他平時講話痞痞的，但有次聊到那段過去，他以少見的認真口氣說：「以後我有小孩，絕對不會讓他演戲！」

為什麼？男孩說：「我根本沒朋友啊！生日都要發禮物，同學才願意來我家！在棚內，我記不住詞，就被我媽當眾痛打，妳有看我的戲嘛，我那時才多小，每天都熬夜，作息不正常！一直生病好不了，錢都給我媽花光了。」

不是說童星不該存在，沒有兒童演員，這片子怎麼拍下去？而是不該以「當大明星」為名義，把自己的責任推到孩子身上，讓孩子代替父母承擔起養家責任！更別把鏡頭隨時對準小孩，將演出當成小孩的正職，若這孩子擁有天份，那未來勢必有一個最好的時機，在能成熟面對一切好與壞的時候，由他自己做決定。

永遠記得，父母養孩子，才是天經地義！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。