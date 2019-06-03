如何解釋上學的必要性？她出奇招：擁有買XX的財富自由

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

或許還有很多人沒發覺，比起上一輩，我們這一代父母，藉由媒體探討與自我反省，那種「萬般皆下品，唯有讀書高」的想法已經淡化許多，不過，迫於經濟壓力，在父母不得不賺錢的情況下，只能將孩子們上幼稚園、接觸團體生活的年齡提早。

我們都知道，上了小學以後，孩子將在校園度過至少12年的時間，現在的課程編排緊湊，不像我們小時候比較有適應時間，就算沒上過幼稚園，小一仍可銜接上去，為了整體進度，學校老師甚至比家長還緊張，希望學生少請假，以免課程跟不上。

雖然我是一個不喜歡用學業成績替孩子打分數的媽媽，但也不希望女兒造成老師與同學的困擾，所以，在跟女兒DAHLIA聊天的時候，常說到她快上大班，在升小學之前的這一年，會盡量多帶她去遠一點的地方玩，因為之後上國小就不能常請假出去了。

DAHLIA聽了以後面色凝重，問我：「媽媽，為什麼小學不能請假？」

「幼稚園不是一定要唸的，是因為現在大部分的爸爸媽媽都得去工作上班，所以讓小孩去幼稚園，學習交朋友跟一些簡單的課程，也可以選擇不去，留在家由家人教，但那要大家都沒工作才行！像媽媽就沒上過幼稚園，但小學是規定一定要去，而且老師也會怕妳沒跟上，要妳別請太多假，如果沒上小學，警察就會來找妳，要妳去讀書。」

DAHLIA：「為什麼警察要來抓小朋友去上學？」

我：「欸...？！不是妳想的那樣啦，警察不是抓妳上學，是找妳去上學，這樣說好了，妳現在不會賺錢，什麼事都要靠媽媽、看媽媽臉色對不對？上學以後，有很多老師會教妳各種賺錢的方法，妳再從其中一個選有興趣的，好好學！以後才有賺錢的能力，不然很容易因為沒錢做壞事，騙人啊、搶啊、偷啊，警察不希望壞人變多，所以他們要小朋友好好念書，長大比較不容易因為沒錢而做壞事。」

DA窮追不捨：「上學是為了賺錢哦？」深怕被考倒的我回答：「嗯，簡單講是這樣啊，讓妳學習賺錢的方式，像媽媽不是寫文章的嗎？就有作文課啊，賣東西有商業的課，還有學英文的課。」終於，女兒做出了結論：「警察不希望小孩子變壞人哦？所以要他們去上學？」我：「對！（鬆了一口氣～）」

呼～要用簡單詞彙跟邏輯，向小孩解釋上學的必要性還真難，但總括來說，去學校上課，便是學習生存的能力，用小孩的觀點來看，就是擁有買玩具的財富自由啦！雖然這種解釋有點俗氣，不過卻很有用，當孩子聽到可以不用當伸手牌，頓時認同上學的必要性，況且，這是血淋淋的事實啊！（遠望）

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。