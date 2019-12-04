寒流來襲～生活防靜電速效4招！不怕小孩被電個不停

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我跟DAHLIA分享一張雙人床，她的睡姿是出了名的360度旋風掃床法，雖然入睡時是正躺，但進入夢鄉後便翻來覆去，整床的每個角落都會睡到，而且特別喜歡睡成橫的，把頭或腳壓在我的肚子上。話說昨夜凌晨3點，這位小姐的頭照常像炸彈一樣，向我翻過來，啪一聲！黑漆漆的房間爆出一絲小火花，我們母女倆痛醒，原來「是靜電！」

過去我常在3月櫻花季造訪東京，從一起床被浴室門把電、一路電到電梯按鈕，實在不勝其擾（還有點痛），只好去39元商店買專門的放電棒，才解決這個困擾，靜電的原理是物體摩擦後，電子從一個物體表面，轉移到另一個物品，而產生的電流，周圍越多絕緣體，被電到的機率越大，氣候乾燥也會生成靜電。

相對於日本的乾冷的，台灣的潮濕環境，比較不容易生成靜電，但只要一到冬天濕度變低，又開始批哩啪啦、電個不停，老實說，一直用放電小物也不是辦法（睡覺睡到一半，誰記得拿工具防靜電啊？！）還好我找到一些小技巧，可以完美避免被靜電突襲。

1、寢具跟衣物改使用棉質等天然纖維。

純棉、麻織的衣服會減少靜電產生，不過我跟女兒是過敏體質，大都選擇不生塵螨的聚脂纖維材質被子跟床組，所以這點我比較難配合，只能改用其他方法。

2、橡膠拖鞋換穿皮製拖鞋。

橡膠鞋底是絕緣體，無法將身上的靜電導出，所以會批哩啪啦狂電，改穿真皮拖鞋就不會有這樣的問題囉！

3、濕度是最有效防靜電的方式！

舉凡多喝水、擺加濕器，或是在床邊放杯水等方式，都可以增加空氣濕度、減少靜電。

4、擦護手霜跟身體乳液～

我用過最有效、最持久的方法，就是不停擦乳液，讓身體維持在一定濕度，這跟第3點是相同的意思，做好保濕，自然不會亂放電，而且不像放電工具，還要隨身攜帶，乳液擦好就可以維持幾小時，所以我現在都用這招，來避免被電個不停。

我個人很怕靜電，每次電到都是電到痛，尤其是乾冷環境，換衣服、摸門把、梳頭髮、人體互相碰觸到，都會電來電去，真的超煩、超驚嚇的！如果您家也有這樣的問題，趕緊試試看我列舉的4個方式，保證降低被電到的次數喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。