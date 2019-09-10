為何貴族私校這麼熱門？　過來人分享無可替代2重點！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

週末與國中同學小聚，當年坐在我隔壁的老實男孩，他白手起家，現在已經是知名餐飲集團的大老闆了，同為復興人，難免常提復興事，尤其我們現在都為人父母，教養經驗更是成為聊天主題。

男孩跟我一樣，是背負父母期望，在中學時抽籤進復興的，在那種非富即貴的環境中，我們的原生家庭背景相形弱勢，畢竟同學不是家裡開百貨公司，不然就是當官、當副總統的，比起富貴同學們，因為人身安全的考量，而選擇隱密性較高的貴族私校，我們這些平凡人，就難免帶著出人頭地的目的性了。

我過去在文章中提過，國二的時候，學校曾辦了一個要價十幾萬、為期1個月的美國遊學夏令營，當時，我父親考量到女孩子出去危險，外加已經請領綠卡，有打算日後安排我到LA念書，認為不急於一時，所以我沒有參加這個夏令營，現在想起來很後悔，實在沒預料家道中落太迅速，再也沒機會去。

男孩回憶著在美國的那個月，上午在大學上課（對！一群13、14歲的國中生）下午就針對課程，做相對應的參訪或遊玩行程，只是學校行前沒有說的是，他們被安排去戰機工廠看F16的製造流程，去通用汽車看自動化系統，「在我們眼前，數十秒內把一堆零件組成一部車！」在德州上了3週這種開眼界課程，又赴LA洛杉磯玩1週再回台，這讓我頻頻贊同，感嘆道：「我現在的英語能力，不如復興那時候。」他竟然也附和：「我也是啊！」

他又回憶，那次行程是兩人一間房，某晚他跟同學肚子餓了，兩個研究好「要吃pizza！」可是怎麼點、找誰點呢？餓爆的男孩，霸氣抄起房間電話，把所有學到的英文詞彙全用上了，成功點到room service，雖然事隔2X年，不過這位縱橫商界的董仔，講到那次遊學，表情依然活靈活現，所以您說，這些經歷對孩子來說多麼重要？過了那麼久，還是如此深刻且成就感十足。

私校確實存在金錢、階級等比較問題，但我們一致認為，進復興不是單純為了考取好成績，而是藉由那個環境與人脈，累積自身的「見識」與「廣度」，讓孩子學習解決問題、學習嘗試途徑，說句現實的，若不是砸錢、砸關係，國二生哪能有這些見識機會？何況社會險事多，不是光靠花大錢就能疏通，私校後面有龐大的董事會背景，在學術交流上的層級，比起一般個人或公立學校，絕對來得更難得、更獨特。

很多人問我私校問題，我只能說，私校有優勢、也有缺點，端看家長跟孩子用什麼心態面對，我們中學經歷過的事情，可能是部分大人一輩子都沒看過的，這成為我們人生中的重要養份，當你看過越多，就越不容易被騙，當你累積眼界，就越不輕易被雜音侷限。

唯一確定的是，不管孩子讀公立還是私立，請務必大量投資他的語言能力跟出國次數，語言是與不同族群交談的根本工具，出國是與異國文化接觸的基本機會，當然，到了異地，別只去樂園跟outlet，多多體會當地的生活氣息，才能獲得極大化的見識與廣度喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。