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華為將在美國裁員1000人　未來3年在義大利增1000個職缺

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

華為義大利分公司首席執行官繆曉陽（Thomas Miao）15日在米蘭的一次活動上證實，華為將在美國裁員1000人，但未來3年將在義大利投資31億美元，新增1000個職缺。此前，有知情人士透露，目前已有幾名員工收到解聘通知，「預計將裁員數百人，可能還會宣佈更多裁員計畫。」

據《華爾街日報》報導，華為計畫在美國大規模裁員，預計將影響研發子公司Futurewei Technologies。這家公司在美國德州、加州和華盛頓州等都設有研究實驗室，共有約850名員工。

一位知情人士稱，華為在美國的中國雇員可以選擇回國，並可以繼續留下。知情人士還表示，在美國商務部5月16日決定將華為列入「實體名單」後，Futurewei員工與華為中國總部同事之間的溝通就受到了限制。

美國商務部長羅斯Wilbur Ross此前表示，美國政府將在不會對國家安全構成威脅的情況下，向尋求對華為銷售產品的公司發放許可證。

另外，受到美國對華為禁令影響，美資代工巨頭偉創力國際集團（Flex International Ltd，下稱偉創力）驚傳受到衝擊，位於湖南省長沙市望城經濟開發區的工廠已停產，這間工廠主營華為手機組裝業務。

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關鍵字：華為,美國商務部,Wilbur Ross,裁員,職缺

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