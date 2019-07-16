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華為：投資義大利970億！　5G進軍加拿大「政府選後再決定」

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▲▼華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為力求在歐洲站穩。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

加拿大10月聯邦選舉將近，消息人士透露，基於2加拿大公民仍被中國拘禁，對於是否採用華為的5G網路設備將延到選舉後再決定。另外，華為在美中緊張關係下力求立足歐洲，宣布未來3年內投資義大利31億美元。

綜合外電報導，加拿大政府去年應美國要求，逮捕華為公司財務長孟晚舟；不久後，中國政府即於去年12月10日先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），與商人史派佛（Michael Spavor）。儘管加、中2國政府都宣稱逮捕的是犯罪之人，外界仍將逮捕行動解讀為政治角力與報復。

▲▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

▲康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（合成圖／路透社、翻攝自推特@mpspavor）

在此前提下，要求不具名的3位加拿大政府高層消息人士表示，總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨政府，未見到中國對2名被拘禁加拿大公民的處置明朗之前，不會決定是否採用華為的5G網路設備。

對相關情況有直接了解的2名消息人士指出，加國當局不可能在10月聯邦大選之前宣布決定；第3名消息人士則強調，還沒做出最後決定。

華為此前被傳為有解放軍背景，協助中國政府竊取資料等嫌疑，引起各國擔心中國官方勢力伸出的黑手。目前渥太華一群專家們˙正在檢討5g網路的安全問題，研究方向包括華為若參與5G建設，是否會損及國家安全。

▲▼ 加拿大總理杜魯道Justin Trudeau。（圖／路透）

▲消息人士指出，加拿大總理杜魯道不願在聯邦選舉前決定是否採用華為5G設備。（圖／路透）

不過遠離美中角力一級戰區，華為在歐洲得到的反應相對友善。華為義大利公司首席執行官繆曉陽15日宣布新的投資計劃，將對義大利投入共31億美元（約新台幣970億元）的資金，「未來3年，我們會在義大利投資19億美元收購供應商，12億美元投入營運和行銷，5200萬美元投入研發。」

繆曉陽表示，華為在義大利業務目前並無受到美中貿易緊張關係的影響，「（義大利）政府方面的政策開放透明，不受美中之間的問題牽連。」他指出，該計畫將直接創造1000個就業機會，以及2000個代工工作機會。

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關鍵字：加拿大,華為,5G,義大利,杜魯道

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