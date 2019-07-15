赴美參訪波音　鄭文燦：黑貓中隊基地成立「航空博物館」

▲鄭文燦赴美參訪波音公司飛行博物館。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新聞處15日指出，市長鄭文燦於美國時間14日上午前往波音公司飛行博物館（Museum Of Flight）參訪，鄭表示，航空城計畫所在的舊海軍基地過去是黑貓中隊的基地，市府將其視為文化資產加以規劃、保留，並成立「航空博物館」，保存這段歷史。

▲鄭文燦率市府團隊參訪波音公司飛行博物館。（圖／市府提供）



因此，此行到波音公司的飛行博物館參訪學習，盼作為未來移地興建的航空博物館型態參考，讓航空博物館成為桃園航空城計畫內的重要景點之一。鄭文燦說，位於桃園大園區的黑貓中隊為重要文化資產，市府未來將成立面積超過10公頃的「黑貓紀念公園」，保留黑貓中隊重要設施，包括停機棚、機堡、照相偵察室、美軍駐紮的小白宮等，並進行修復及活化，使其成為重要歷史文化地標。

▲鄭文燦赴美參訪波音公司飛行博物館。（圖／市府提供）

而桃園航空城計畫，未來市府會採取更好的安置措施和最佳的開發模式，讓航空城計畫如期如質完成。航空城當中的產專區將引進航太維修、倉儲物流、雲端服務、綠能、智慧車輛、生醫等六大產業重點。而桃園市的物流業高達1,800多家，搭配電子商務產業發展，桃園已經成為全台最大的物流基地。