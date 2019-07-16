初選民調還在打　韓國瑜已暗中鋪排總統勝選之路

圖文 / 鏡週刊



國民黨為期7天的總統初選民調15日上午揭曉，確定由高雄市長韓國瑜出線，代表藍營挑戰民進黨提名的總統蔡英文。韓國瑜在結果出爐後出席記者會表示，初選勝利他心中沒有一絲一毫喜悅，「我感到無比沉重的壓力，未來的挑戰好巨大！」這番話似在預示黨內整合工作的沉重。

黨內人士透露，早在初選民調展開後，韓國瑜就掌握初選可望大獲全勝，並悄悄布局整合三部曲，近一個月內，韓已2度利用北上的機會與黨主席吳敦義見面。

另一方面，韓國瑜也在民調出爐前夕，也積極修補與前立法院長王金平的關係。本刊調查，11日晚間，韓國瑜受邀出席一場高雄義勇消防總隊顧問團餐會，席間，韓得知王也會出席，特地下樓親自迎接，並主動邀約王在20日晚間碰面，敲定在王的高雄路竹老家吃火鍋。

近韓人士表示，由於韓率先向王遞出橄欖枝，王金平當天在餐會上致詞時，也祝福韓國瑜「心想事成」，顯示一度陷入冰點的關係出現一絲破冰的曙光；王擁有本土社團及地方派系支持，部分初選表態挺郭的本土派勢力，將成為韓能否在全代會前啟動整合的首要指標。

據了解，對於郭台銘可能脫黨一事，王金平並不支持，日前曾私下向友人表達，若郭屆時找他一起脫黨參選，他才不會「吃飽太閒」，否決郭王聯盟的可能。

韓陣營評估，初選民調結果由韓大幅領先，顯示韓已定於一尊，後續的整合問題不會太大，且其餘陣營也沒有「非誰不投」的問題，韓接下來會調整競選節奏及戰略，進入拚大選模式。



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