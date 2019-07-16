4公尺大白鯊被攔腰咬成兩半！　2鯊「海中激戰」畫面曝光

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澳洲黃金海岸（Gold Coast）近日有人發現，一條約4公尺的大白鯊被攻擊狠咬，不僅全身咬痕，身軀更幾乎被咬成兩半，畫面驚人。而據澳洲海洋科學研究所專家米卡恩（Mark Meekan）表示，所有鯊魚都會吃同類，這隻大白鯊很可能被被另條更大型的鯊魚攻擊，才會留下這麼大的咬痕。

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據澳洲媒體報導，國家地理頻道的新節目「Cannibal Sharks」中，兩條大鯊魚為了吃魚餌在船側激烈互咬，激起陣陣水花，海水中夾雜著鮮紅血水，驚險畫面全被攝影機捕捉，最終體型較小的4公尺鯊魚落敗，腹部被咬出一個巨大裂口，除此之外，黃金海岸周邊也有許多身有殘缺的鯊魚屍體。

澳洲海洋科學研究所專家米卡恩表示，鯊魚是頂級掠食者，曾有研究檢驗3億年前的史前鯊魚糞便化石，竟在其中發現幼鯊牙齒的化石，證明鯊魚的同類互食習性已有數千年歷史，連不同種類的鯊魚也會互相攻擊。

▲鯊魚從遠古時期便有咬食同類的習慣。（示意圖／達志影像／美聯社）



節目中也指出，母虎鯊有兩個子宮，各可孕育6-7個胚胎，但卻通常僅生兩條幼鯊，科學家利用掃描技術與DNA研究後才發現，母虎鯊可在不同時間點受精，一旦最早受精的幼鯊長出眼睛和牙齒，便會在子宮內吃掉其他胚胎。鯊魚專家Yannis Papastamatiou博士則說，鯊魚對同類的關係冷淡，對彼此來說都只是食物。