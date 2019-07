4公尺大白鯊被攔腰咬成兩半！　2鯊「海中激戰」畫面曝光

國際中心/綜合報導

澳洲黃金海岸(Gold Coast)近日有人發現,一條約4公尺的大白鯊被攻擊狠咬,不僅全身咬痕,身軀更幾乎被咬成兩半,畫面驚人。而據澳洲海洋科學研究所專家米卡恩(Mark Meekan)表示,所有鯊魚都會吃同類,這隻大白鯊很可能被被另條更大型的鯊魚攻擊,才會留下這麼大的咬痕。

