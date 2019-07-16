4童相約偷爸媽車…狂飆到930公里外　被抓到喊：只是想釣魚

▲4名孩子輪流開了至少10小時的車。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

澳洲4名年僅10至14歲的孩子15日偷走家中的車，父母緊張地以為他們準備要離家出走，只好立刻求助警方。結果警察在離家約930公里外的地方找到他們，原來他們只想趁著父母不注意時，來一場「自駕」公路旅行，準備到海岸邊釣魚。

綜合外媒報導指出，這4個小孩約好要一起去釣魚，所以其中一名男孩就留了張「我要離開了」的紙條在家中，把釣魚竿放到後車廂後，和其他3人從昆士蘭州（Queensland）羅克漢普頓（Rockhampton）沿著東部海岸線，一路開往930公里外新南威爾州（New South Wales）格拉夫頓（Grafton）。警方表示，這趟路程至少要花上10個小時，他們應該有輪流開車。

警局發言人威廉姆斯（Darren Williams）指出，最後透過手機定位找到這3名男孩與1名女孩，「當警方到達後，他們應該是知道自己做錯事了，所以就把車門反鎖不肯出來。」據消息指出，這幾個孩子除了偷開車出門外，疑似在加油站偷了汽油，加油站員工指著監視器畫面說，「你看，他們的高度連窗戶的一半都不到。」

由於澳洲法律規定，必須年滿17歲才能考取駕照，所以警方還是必須對他們進行審問並開罰。