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嗆霸韓志工「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵：你們良心摸一摸啊

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▲▼嗆霸韓「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵志工：你們良心摸一摸啊。（圖／東森新聞）

▲韓粉不滿公民團體發放聯署書。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄市長韓國瑜從國民黨總統初選，將代表國民黨參選2020總統大選。由「公民割草行動」和「Wecare高雄」策畫的罷免韓國瑜活動，聯署書已突破13萬份，讓許多韓粉非常不滿，直接痛罵志工，「書讀到哪去了！」

為了罷免韓國瑜，公民團體及基進黨的志工利用假日的時間在高雄街頭宣傳，希望號召路人簽署聯署書。沒想到，一名路過的韓粉大媽見狀後大怒，痛罵「你們這些年輕人書讀到哪去了？我要把它（傳單）撕掉，不會簽名啦，你們真的沒有良心啦，沒有良心，良心摸一摸」。

請繼續往下閱讀...

▼韓粉不斷對志工嗆聲。（圖／東森新聞）

▲▼嗆霸韓「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵志工：你們良心摸一摸啊。（圖／東森新聞）

面對挑釁，志工也採取冷處理說，「不要理她」；另外，也有一名男韓粉在另一邊大嗆，「他（韓國瑜）哪裡做錯了？很憤慨跟你講，你們有什麼理嗎？」，志工也回說，「沒必要這麼大聲吧，你不要罷免也不要這樣啊」。

公民割草行動發言人張書維表示，假設韓粉後續有不理性的舉動，志工人員都會錄影蒐證，倘若有錄到確切的證據，也不排除採取法律行動保護志工。

張書維說，聯署速度比預期還快，目前已收齊13萬份，預計這周會突破15萬份，本預期12月25日才能達標的30萬份將達成過半，這都顯示高雄市民受不了韓國瑜「無心市政又落跑」的作法。

▼張書維表示，韓粉若過激，不排除提告。（圖／東森新聞）

▲▼嗆霸韓「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵志工：你們良心摸一摸啊。（圖／東森新聞）

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關鍵字：罷免,霸韓,韓國瑜,割草,高雄,韓粉

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