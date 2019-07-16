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澄清沒被下封口令　潘恒旭輔選2020話不說死：不排斥任何可能

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記者李唯甄／高雄報導

高雄新聞局長王淺秋16日接受周玉蔻專訪，但周玉蔻原本排定要訪的其實是觀光局長潘恒旭，對此，王淺秋坦承「可能我受訪比較安全」，引來周玉蔻大笑，直說韓國瑜是不是擔心潘會把自己的秘密都爆出來，對此，潘恒旭回應，當初是他看完專訪提綱後，認為這些問題由王淺秋或許淑華回答較適合，因此才建議製作單位「換人」。

▲ 高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲潘恒旭澄清自己沒被下封口令。（圖／ETtoday資料照）

周玉蔻在節目一開始就問王淺秋，「本來約的是恒旭，他是被封口了嗎？」質疑是不是韓國瑜不准潘恒旭公開講「總統選舉有關的事」，王淺秋則說，自己其實也不清楚，「我看到你們的採訪通知，本來說是專訪潘局長，結果換我被指派來受訪」，還自嘲「也許我這樣比較安全吧」。

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲王淺秋笑稱自己受訪比潘恒旭安全一點。（圖／ETtoday資料照）

周玉蔻聽到後忍不住大笑，追問王淺秋「妳意思是潘恒旭受訪比較不安全嗎？」，王淺秋連忙回答「不不不，因為他可能比較有揮灑空間，那我相對中規中矩、安全一些些」，並說自己是接到市長室通知，才來接下專訪任務。

對此，潘恒旭表示，是他看過專訪題綱後，自己向製作單位建議由許淑華或王淺秋受訪，「並沒有封口令這件事，本來我也不需要報備」，澄清並非被市長換掉；而媒體問他之後有沒有可能從「市政團隊」跳槽到「競選團隊」？潘則說，如果需要任何職務異動調整，會先經過一個商量的階段，「對於未來所有可能性並不排斥」，對於有挑戰的事，自己也會使命必達。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,潘恒旭,王淺秋,周玉蔻,輔選,觀光局長

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