　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣首座核電廠畢業了　環團憂除役過程爆輻射外洩風險

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼核一。（圖／台電提供）

▲環團擔憂，核廢料仍沒專責處理機構，稍有不慎就會有輻射外洩風險。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

核一廠運轉40年，1號機去年底到期，2號機執照今（15日）到期，原能會12日發出除役許可。環保團體今天特別舉行記者會宣布，核一廠確定發電畢業功成身退，明天開始將邁入長達25年的除役工程，同時提出擔憂部分，其中核廢料仍沒專責處理機構，稍有不慎會有輻射外洩風險。

台灣環境保護聯盟、蠻野心足生態協會、環境法律人協會等環團選在台電大樓前舉行記者會表示，「非核家園」已是進行式，2021核二廠1號機滿40歲，到2025年核三廠完全除役，穩健廢核的情況下並不缺電，且這段期間有各式取代方式，如綠能減煤等。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保團體舉行記者會宣布核一廠確定發電畢業功成身退。（圖／記者許展溢攝）

▲環保團體舉行記者會宣布核一廠確定發電畢業功成身退。（圖／記者許展溢攝）

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖諷擁核團體「最愛缺電」，為了個人私利從頭到尾都沒關心過除役環評和核廢料處置問題，地方等除役一等就是40年，現在雖然發了畢業證書，但最憂心的是核廢料永久停放在核一廠，現在連「高放射性廢棄物最終處置條例」都沒有，更沒有專責機構處理核廢料，就短中期而言，目前卡關的室外乾貯應該完全撤廢不要再用，直接規劃室內乾貯。

▲▼環保團體舉行記者會宣布核一廠確定發電畢業功成身退。（圖／記者許展溢攝）

▲北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖諷擁核團體「最愛缺電」。（圖／記者許展溢攝）

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，擁核者常以「缺電」為藉口，支持老舊核電冒險延役，但核一、二廠兩部機組早就停機多年，除役根本不影響電力供應，台電備轉容量率均超過10%，同樣沒缺電問題。蔡雅瀅認為，核電廠除役要花25年和數百億元經費，用過核燃料搬移、貯存過程如有不慎，可能發生輻射外洩風險，因此盼還沒受到輻射汙染，拆廠、改建容易的核四廠能早日轉型。

▲▼環保團體舉行記者會宣布核一廠確定發電畢業功成身退。（圖／記者許展溢攝）

▲環保團體拿出數據強調，台灣不缺電。（圖／記者許展溢攝）

環境法律人協會謝蓓宜指出，核一廠是台灣第一座核電廠，也是第一個邁向生命中終結的核電廠，台灣沒除役經驗，可能有許多變數要面對。以各國來看，平均耗時30至60年除役，台灣規範25年相對較短，但除役環評過程歷時4年，有很多問題必須考量，如地質、輻射、空氣和交通等，重點是「除役是動態的過程」，稍有不慎都有可能造成輻射外洩風險。

環團強調，核電廠現在仍然保有低階與高階核廢料的貯存設施，這些核廢料未完全清運前，都不算是實質除役，呼籲台電和相關單位必須要積極面對這些問題，還給在地居民一塊乾淨的土地。

ET快訊
郭台銘聲明：為中華民國奉獻的決心永不放棄
韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰網
租金補貼7/22開始申請！房客、房東約7萬戶受惠最高月領50
油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆

關鍵字：核電廠,核一,核二,除役,執照到期,環保團體,環團,原能會,核廢料,台電,反核,擁核

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

日本發烈風警報！輕颱丹娜絲將生成　氣象局曝路徑變數：不排除發海警

老家扛西瓜！他開心切一刀…「見厚實白肉」感動哭：是新品種　千人笑炸　

處理完手超髒！她煮一碗「軟爛葉子」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

帶女兒泡裸湯！她超直白Diss：麻麻妳OO最小　年輕媽羞紅臉：好想沉下去

白海豚僅剩50隻！風場施工打樁噪音=弄瞎牠　覓食求偶都有困難

超商ATM貼「故障」！阿婆狂盧：讓我用一下很快　感冒發燒店員無奈回答

台灣首座核電廠畢業了　環團憂除役過程爆輻射外洩風險

韓國瑜出線！他曝大選前「三個加法」幫升級：包子加肉、韓流加暖、團隊加油

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

日本發烈風警報！輕颱丹娜絲將生成　氣象局曝路徑變數：不排除發海警

老家扛西瓜！他開心切一刀…「見厚實白肉」感動哭：是新品種　千人笑炸　

處理完手超髒！她煮一碗「軟爛葉子」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

帶女兒泡裸湯！她超直白Diss：麻麻妳OO最小　年輕媽羞紅臉：好想沉下去

白海豚僅剩50隻！風場施工打樁噪音=弄瞎牠　覓食求偶都有困難

超商ATM貼「故障」！阿婆狂盧：讓我用一下很快　感冒發燒店員無奈回答

台灣首座核電廠畢業了　環團憂除役過程爆輻射外洩風險

韓國瑜出線！他曝大選前「三個加法」幫升級：包子加肉、韓流加暖、團隊加油

竹科工程師忙翻天　約砲完忘記匯款...竟收警局傳喚說明

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／「立刻拜會郭台銘」 韓國瑜：謹記朱立倫說團結最重要

彭蕙仙／政壇路不平凡的「林飛帆」？

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

農曆七月出遊別怕！台灣各地鬼月限定玩法　搭惡靈巴士探險去

才剛吃完又餓了？　「纖維質不足」5大症狀

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

小勞勃道尼「切割鋼鐵人」：我不是我的角色　《復仇者4》告別11年偏離人生

你買了哪些？Supreme春夏最熱門的10件單品　水鑽T、Nike腰包入列

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

更多熱門

相關新聞

電線桿冒火花　彰化工廠停工

今天全台白天簡直熱爆，據中央氣象局資料顯示，中午最高溫39.3度，而彰化縣花壇鄉溫度竟然高到35.5度，就在傍晚，位於彰化市竹仔腳路的一處台電電杆線，突然有爆炸聲響傳出接著冒出點點火花，把員工都嚇出一把冷汗，業者為了安全，立即斷電並宣布夜班停工，損失恐逾20萬元。

新北市府：台電未將水保計畫送審

193線南濱段拓寬　台電桿線配合地下化

核一廠獲原能會核可除役！　8月開拆...作業期長達25年

全台首座核電廠掰了！台電核一廠今獲除役許可　16日邁入除役

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面