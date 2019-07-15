台灣首座核電廠畢業了　環團憂除役過程爆輻射外洩風險

▲環團擔憂，核廢料仍沒專責處理機構，稍有不慎就會有輻射外洩風險。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

核一廠運轉40年，1號機去年底到期，2號機執照今（15日）到期，原能會12日發出除役許可。環保團體今天特別舉行記者會宣布，核一廠確定發電畢業功成身退，明天開始將邁入長達25年的除役工程，同時提出擔憂部分，其中核廢料仍沒專責處理機構，稍有不慎會有輻射外洩風險。

台灣環境保護聯盟、蠻野心足生態協會、環境法律人協會等環團選在台電大樓前舉行記者會表示，「非核家園」已是進行式，2021核二廠1號機滿40歲，到2025年核三廠完全除役，穩健廢核的情況下並不缺電，且這段期間有各式取代方式，如綠能減煤等。

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▲環保團體舉行記者會宣布核一廠確定發電畢業功成身退。（圖／記者許展溢攝）

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖諷擁核團體「最愛缺電」，為了個人私利從頭到尾都沒關心過除役環評和核廢料處置問題，地方等除役一等就是40年，現在雖然發了畢業證書，但最憂心的是核廢料永久停放在核一廠，現在連「高放射性廢棄物最終處置條例」都沒有，更沒有專責機構處理核廢料，就短中期而言，目前卡關的室外乾貯應該完全撤廢不要再用，直接規劃室內乾貯。

▲北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖諷擁核團體「最愛缺電」。（圖／記者許展溢攝）

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，擁核者常以「缺電」為藉口，支持老舊核電冒險延役，但核一、二廠兩部機組早就停機多年，除役根本不影響電力供應，台電備轉容量率均超過10%，同樣沒缺電問題。蔡雅瀅認為，核電廠除役要花25年和數百億元經費，用過核燃料搬移、貯存過程如有不慎，可能發生輻射外洩風險，因此盼還沒受到輻射汙染，拆廠、改建容易的核四廠能早日轉型。

▲環保團體拿出數據強調，台灣不缺電。（圖／記者許展溢攝）

環境法律人協會謝蓓宜指出，核一廠是台灣第一座核電廠，也是第一個邁向生命中終結的核電廠，台灣沒除役經驗，可能有許多變數要面對。以各國來看，平均耗時30至60年除役，台灣規範25年相對較短，但除役環評過程歷時4年，有很多問題必須考量，如地質、輻射、空氣和交通等，重點是「除役是動態的過程」，稍有不慎都有可能造成輻射外洩風險。

環團強調，核電廠現在仍然保有低階與高階核廢料的貯存設施，這些核廢料未完全清運前，都不算是實質除役，呼籲台電和相關單位必須要積極面對這些問題，還給在地居民一塊乾淨的土地。