重現漂亮天際線！花蓮193線南濱段拓寬　台電配合桿線地下化

▲台電花蓮區配合施作桿線地下化工程，電線已完成配電地下化，目前主要工程是要移除空桿及桿線，將移除約上百根空桿。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府辦理縣193線道路拓寬工程，其中17K+300至19K+840第一期道路拓寬工程，總長為2.54公里，將於10月31日完工，台電也為配合道路拓寬工程架空線下地管路工程計畫，目前正著手進行，預計下禮拜五前將明義街至南海四街之南濱路段架空桿線地下化，讓市容更美觀、道路拓寬後更加便民行駛。

縣長徐榛蔚12日一早前往太平洋公園附近會勘台電架空桿線地下化工程時表示，縣府自105年10月31日辦理縣193線道路拓寬計畫，總經費約4.6億，目前第一期部分即將完工，感謝台電配合實施道路拓寬架空桿驗地下化，及中華電信、九河局及自來水等單位共同橫向溝通施行，此次台電電線桿移除及電線地下化預計於7月底前完成，縣府會承續拓寬道路工程進行AC道路鋪面及綠美化，讓關心拓寬道路的鄉親們能感受行的便利、市容更加美觀，重現花蓮193線漂亮的天際線。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在縣府建設處長鄧子榆的陪同下，前往太平洋公園附近會勘台電架空桿線地下化工程。

縣193線拓寬工程分為2期工程執行，包括第一期17K+300至19K+840路段及第二期19K+840至22K+500路段，總經費第一期為3.26億，另為配合第一期涵洞排水管施工已向水利署爭取1.3億，一次解決道路跟排水問題，第二期為6億3千萬，道路拓寬工程內容為路段20米拓寬至30米，主要增加專屬機慢車道、自行車道及人行道，也把中央分隔島的寬度增加至3米，即可增加左轉彎車道，第一期道路拓寬工程預計於10月底完工。

台電花蓮區處長蘇建財表示，台電自5月9日開始配合縣府施作桿線地下化工程，預計施工六十天，將於下禮拜五前完工，實施路段為明義街至南海四街，約2.54公里，現在電線皆已完成配電地下化，目前主要工程是要移除空桿及桿線，將移除約上百根空桿，其總經費約6千7百萬。

蘇建財說，花蓮是沿海迎風面，易影響電線桿的使用及維護，因此做管線拆除及相關地下化工程，以減少颱風造成斷電之不便，亦可增加美觀，拓寬後增加車流量，也降低車禍之風險。