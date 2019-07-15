電動機車也得保強制險！　網路投保可享優惠價

▲電動機車也必須投保強制險。（圖／記者張慶輝攝，示意圖）

財經中心／綜合報導

隨著大環境的變遷，越來越多民眾選擇減少空氣汙染的電動機車作為代步的工具。有保險業者也看準這個趨勢，針對電動機車量身打造，率先在網站上成立投保項目「電動機車專區」，提供保戶強制險1年期優惠170元、2年期優惠240元，方便民眾直接上網投保。

由於電動機車時速超過25公里，就會被歸類為「輕型機車」，這時就必須掛牌上路，掛牌的機車必須投保強制險，否則直接上路就屬違法。兆豐保險率先在網站上成立投保項目「電動機車專區」，讓保戶可以直接在網路上申辦機車強制責任保險。

以「愛綠能基本保」為例，可以分作一年期方案與二年期方案，機車強制責任保險內容為每一個人之傷害醫療20萬元、每一個人之殘廢死亡200萬元。根據自己的需求可選擇適合自己的年期方案，一年期方案強制險優惠170元，優惠後保費為254元；二年期方案強制險優惠240元，優惠後保費為495元。

另外，也有「愛綠能超值保」項目，機車強制責任保險內容同樣為每一個人之傷害醫療20萬元、每一個人之殘廢死亡200萬元，但另外增加機車強制責任保險駕駛人傷害附加條款以及第三人責任保險，強制險優惠170元，優惠後保費為1267元。

保險業者提醒，機車若無投保強制險，將可依法開罰1500至3000元罰款；若是未投保強制險又肇事，就會被開罰6000至3萬元不等的罰款。