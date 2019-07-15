波音737 MAX年底復飛無望！最快2020年回歸　美多間航空公司取消航班

▲ 外界認為，波音737 MAX型客機至少要到2020年第1季才可能復飛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國波音公司（Boeing）737 MAX型客機迄今仍無復飛時間表，隨著聯合航空、美國航空相繼取消11月上旬之前的航班，加上監管機構加大安全檢查的力道，外界認為，波音737 MAX機型班機保守估計要等到2020年1月才能復飛。

綜合華爾街日報等外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）先前誓言會把所有安全問題都解決之後，才允許波音737 MAX機型班機復飛，而波音前陣子則是預估最快9月完成修復。只不過，多名航空專家和分析人士都認為，復飛這條路還很漫長。

目前官方並未給出正式復飛的時間表。外傳操控特性增益系統（MCAS）已修復完成，正等待批准，但據了解，針對軟體部分進行的檢查拖累相關進度，且波音正在研究包括電子零件緊急恢復程序等其他潛在問題，737較早期的機型也一併納入觀察。

對此，美國多間航空公司都已宣布把737 Max客機停飛時間再延長，西南航空取消10月1日前的飛行計畫，聯合航空則把737 Max客機停飛時間延至11月3日。根據美國航空14日的最新聲明，停飛737 Max航班至11月2日，每天大約會取消115個航班。

►沙烏地阿拉伯機隊大換血！取消波音59億訂單 全面改飛空中巴士