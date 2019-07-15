「車上載3孩」臨停被偷　勇猛爸媽把賊拖下車...眾人活活把他打死

▲偷車男被一群追兇的路人私刑打死。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國賓州近來發生一起命案，一名男子在路上趁車主沒留意時，闖入車內並劫走車輛，然而車上當時還有3名孩童，結果紅綠燈時被車主夫妻追上並拉下車，慘被一群憤怒路人圍毆活活打死。

警方表示，事件發生在12日晚間9時50分，一名婦女開車載著3名孩童到披薩店找正在上班的丈夫，她抵達後沒將車子熄火，便將3孩童留在車上進去店內，結果車子就被54歲男胡德(Eric Hood)闖入開走。

胡德雖然順利劫走了車，卻遇到塞車導致無法開太遠，結果被追上來的車主夫妻拉下車，試圖逃跑時又遇到一群幫忙追兇的熱心路人，結果在警察來到現場前慘遭眾人圍毆，送醫後不治身亡，3名孩童則沒有受傷。

胡德的家人聽聞他的死訊表示，「感到很傷心，沒有人在這起事件中獲勝，這一切都是悲慘」。警方也對民眾的私刑正義提出譴責，目前雖然尚未起訴車主，但等到驗屍結果出爐後將會與執法部門商討可能提出的控罪。