飛機大延誤人全走光　她苦等7小時「成唯一旅客」原因曝光

▲瑪莉（Mary McCormick）開心的和兒子萊恩（Ryan McCormick）合照。（圖／翻攝自臉書／Ryan McCormick）

國際中心／綜合報導

飛機延誤是一件令人苦惱的事情，如果延誤時間長達幾個小時，有些趕時間的人會選擇改簽其他班機。日前美國機長萊恩（Ryan McCormick）所負責的航班延誤了7小時，每個乘客都轉而搭乘早一班的飛機，只有他媽媽一個人留下來耐心等候。他開心的表示，終於有機會成為媽媽的私人機師，並將母子倆的合照分享在臉書上。

據《Metro》報導，媽媽瑪莉（Mary McCormick）1日在佛羅里達州搭乘內陸飛機時，被告知搭乘的那班飛機要延誤7小時，但是她沒有像其他乘客一樣改簽早一班的飛機，反而是繼續耐心等候，只因為這班航班的負責機師是自己的兒子。等到飛機起飛時，機上只剩瑪莉這一位客人，並稱這是值得記念的一天。空服員為了讓媽媽感到更加愉快，不但送上鮮花和安排她到駕駛艙與兒子一聚，甚至讓她任意選擇一個座位以體驗一次頭等艙般的待遇。

▲瑪莉成為機上唯一的乘客。（圖／翻攝自臉書／Ryan McCormick）

萊恩見到媽媽非常的開心，他表示，「我終於有一個超棒的機會成為媽媽的私人機師。」並將照片分享至臉書上。他透露，媽媽是美國空退役飛行員，加上家人頻繁搭乘環球航空（TWA）的經歷，以至於他夢想有一天能成為一位飛行員，經過多年的努力，終於是太平洋西南航空（PSA）的機師。

不少網友都在底下留言，指出母子兩人的感情非常好，是一段非常酷的經歷；不過也有網友表示這種行為就是在浪費燃料。對此，其他網友也反駁在這難忘的經歷下，一次也毫無影響。