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澳門台協十周年　台商提參與粵港澳合作

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▲▼澳門台商聯誼會十週年紀念慶典活動。（圖／澳門台商聯誼會提供）

▲澳門台商聯誼會十週年紀念慶典活動暨粵港澳發展交流論壇。（圖／澳門台商聯誼會提供）

記者陳政錄／綜合報導

澳門台商聯誼會13日舉辦十周年交流活動，並廣邀各地台商、兩岸政商界代表舉辦粵港澳大灣區發展交流論壇，本屆澳門台商聯誼會會長簡廷在表示，粵港澳大灣區發展可促成區內的深度融合，推動區域經濟協同發展，盼兩岸台商能共同參與，創造未來。

簡廷在表示，澳門台商聯誼會成立十周年，歷程如十年磨一劍，經營粵港澳三地，創造在地經濟發展，「立足澳門、走向世界」。

▲▼澳門台商聯誼會十週年紀念慶典活動。（圖／澳門台商聯誼會提供）

▲澳門台商聯誼會會長簡廷在。（圖／澳門台商聯誼會提供）

在此之下，面對大陸推動粵港澳大灣區建設。他說，這是難得一件的新商機，是新巨時代的國際平台，需進一步深化粵港澳台的合作，充分發揮兩岸四地綜合優勢，促成大灣區的深入融合，推動各區域經濟協同發展，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

因此簡廷在呼籲，各位成功的企業家們能凝聚在一起，引領跨產業資源整合，共融、共創、共享未來台灣經濟發展與大灣區的國際競爭力，創造第二春。

本屆澳門台商聯誼會十周年慶活動和論壇於澳門舉辦後，聯誼會成員和嘉賓還將啟程珠海，促進兩地工商界的交流。

在十周年慶典活動上，包括海協會駐澳門辦公室主任王剛、前海基會副董事長高孔廉、廣東省台辦副主任方濤、全國台企聯會長李政宏、澳門理工學院公共政策研究所教授朱顯龍、北京合尊置業董事長汪小菲先生等，和世界台商協會、亞洲台商協會、大陸台商協會等各界企業代表均與會出席。

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關鍵字：澳門,台商,粵港澳,粵港澳大灣區

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