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大陸「台流」返鄉人數逐年增　海基會：全力協處安置

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▲海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。（圖／海基會提供）

▲海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。（圖／海基會提供）

記者魏有德／採訪報導

自大陸改革開放起，部分台灣民眾前往對岸淘金，多數成功搭上經濟發展的列車，但也有少部分人因各種原因遭逢失敗，進而滯留在大陸，在台商圈內被稱為「台流」。海基會最新資料顯示，2015年前，海基會協處返台每年平均10多件，2018年增加為48件，較2016年增加近兩倍。

海基會10日下午舉行例行說明會，由海基會副秘書長兼發言人蔡孟君主持。蔡孟君表示，在大陸發展事業、生活的台灣人，因積欠房租、重病住院、遭逮捕等各種原因，無法繼續留在中國大陸，卻又無力自行返台，經通報後，希望台灣方面協助，成為海基會的服務對象。

▲海基會資料顯示，因各種原因留滯中國大陸，需要海基會協處返台人數逐年增加。（圖／海基會提供）

▲海基會資料顯示，因各種原因留滯中國大陸，需要海基會協處返台人數逐年增加。（圖／海基會提供）

蔡孟君指出，返台人數逐年增加，主要為早期赴陸台商、台幹，如今年事已高、健康情況不佳，事業發展不順，又沒有足夠積蓄，導致淪落街頭，成為大陸社會問題的隱憂。

蔡孟君提到，海基會接獲消息後，會聯繫當地台商協會協助募款和辦理證件，安排他們返台，部分滯陸台灣民眾與家屬的關係比較疏離，有些台灣親人不願收留他們，因此，海基會會協助轉介到台灣社福體系安置窗口，再交由各縣市社會局或社福體系接手，尋找適當場所安置。

蔡孟君強調，滯陸國人返台協處案件日漸增多，顯示中國大陸雖然充滿發展機遇，但也存在高度風險，國人赴陸尋求發展機會，應正確理解中國大陸政治、經濟及社會狀況，若面臨困難可向海基會諮詢求助，海基會及相關部門會全力協處，希望他們還鄉後安度晚年。
 

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關鍵字：海基會,蔡孟君,台流,台商,台幹,特派現場

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