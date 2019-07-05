等不了四年了！　昆山台商要柯P診斷台灣：住加護還是裝葉克膜

▲台北市長柯文哲與昆山市台商協會座談。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

台北市長柯文哲今天底達昆山，參訪台商學校、媽祖廟、台資醫院等，並與台商協會座談，拉攏支持意味濃厚。中午座談會上，有資深台商就疾呼，請柯文哲應該要幫台灣診斷一下，「是要進加護病房，還是要裝葉克膜」，憂心以台灣的現況，「能夠再等四年嗎？」

座談會在昆山台協大樓會議室舉行，近20位台商、台青代表出席與會，昆山現任、前任、前前任會長三代同堂，與近年來首個訪問昆山的台北市首長面對面交流。還有台商希望柯文哲，若下午與大陸國台辦主任劉結一會面，能反映一些台商的心聲。

昆山台協輔導會長、大震鍋爐董事長李寬信直言，昆山一直很期盼一個在台灣有權利、能提出政策的人物，或各地方縣市長，都來關心台商在大陸的發展，且不只是關心，而是如何提供幫助。

他說，台灣從亞洲四小龍榜首，到現在敬陪末座，是台商們都非常憂心的，且台灣的政治環境下，「能夠再等四年嗎？」因此以柯市長的專業，應該要對台灣診斷一下，「是要進加護病房，還是要裝葉克膜。」

昆山台協榮譽會長、南寶樹脂董事長孫德聰也說，台商包括仁寶、宏基、緯創都在昆山設工廠，但稅都繳回台北總部，面對大陸營商環境改變，台商面臨很大壓力，同時台商子女學校、台資醫院經營若北市府可提供協助，應能創造雙贏，因此希望市長「今天下午有機會能多反映台商的聲音。」

▲昆山台協輔導會長李寬信。

對此柯文哲回應，根據調查資料，大陸每美輸出前二十大公司台商佔九家，可以說是首當其衝，因此「有機會會跟大陸反映」。但值得注意的是，面對台商要求柯對台灣診斷，柯則沒有正面回應，被媒體追問是否跟劉結一會面時，他也只說，「take it easy」，便步出台協大樓。

至於昆山市台協會長、六豐機械總經理宗緒惠提到，昆山企業今年提供200多位台灣大學生來暑修，因此希望台北市也可以跟昆山的學校、台商子女學校進行Homestay的交換，以及促近兩地的教育合作，在醫療資源上，提供台商醫院支持。

柯文哲說，關於學生交換沒問題，馬上就可以答應，只要昆山有窗口就能對接，因為北市近年也一直鼓勵學生到世界各地去看；醫療資源部分，根據過往交流經驗，台灣的醫院管理、環保、長照仍有所領先，雙方技術、Know How也都可以交流。

柯文哲還說，北市針對雙語教育、酷課雲、校園E化等項目，與昆山台商子女學校進行合作，並贈送全台灣第一套由公部門研發的雙語教材給予使用。

▼台北市長柯文哲（左二）與昆山市台商協會座談，右起到左一為昆山台協榮譽會長孫德聰、輔導會長李寬信、現任會長宗緒惠。