暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

▲湖南近日狂下暴雨，水淹城市。（圖／記翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省醴陵市近日因普降暴雨，市區嚴重內澇，積水齊腰。當地電視台因為臨河，大門被洪水侵入，很快「水漫金山」。電視台媒體人為了及時出新聞，選擇「冒險」結伴划船上班，並當場播報新聞，「本台最新消息，本台被淹了。」

截至10日上午，醴陵市累計共有24個鎮街、14.8萬人受災，相關單位出動救援人員622人，共出衝鋒舟、橡皮艇68艘，轉移群眾5萬多人，同時還出動直升機開展空中救援，空投食物和飲用水…。

因當地電視台地處臨河道路，也變成了一片「汪洋」。為了確保來自一線的新聞及時播發，這群媒體人選擇了結伴划船上班。當地融媒體中心的主播周文琪甚至當場播報新聞，「這裡的水深已經齊腰了，一路上隨處可見被泡在水裡的汽車。」她話音未落，舟艇上就傳來另一位女生的聲音，「啊等一下，不要突然站起來，不然會失去平衡，慢慢慢慢慢慢……。」

由於播出和節目製作設備沒辦法搬出，後期人員只得上班，製作播出當天的新聞節目。事後，負責後期製作的李蘭薇回憶，「當時水挺深的，乘那種要划的船，也挺害怕的。」

暴雨7月以來在湖南不斷肆虐，據報導是1951年有連續氣象記錄以來同期第2高位。初步統計，湖南省因災死亡（失蹤）17人。湖南醴陵甚至出現50年一遇的重大洪水災情，轉移受困群眾超過萬人。

▼泡在水裡的汽車。（圖／記翻攝自微博）