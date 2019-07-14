　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖南近日狂下暴雨，水淹城市。（圖／記翻攝自微博）

▲湖南近日狂下暴雨，水淹城市。（圖／記翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省醴陵市近日因普降暴雨，市區嚴重內澇，積水齊腰。當地電視台因為臨河，大門被洪水侵入，很快「水漫金山」。電視台媒體人為了及時出新聞，選擇「冒險」結伴划船上班，並當場播報新聞，「本台最新消息，本台被淹了。」

截至10日上午，醴陵市累計共有24個鎮街、14.8萬人受災，相關單位出動救援人員622人，共出衝鋒舟、橡皮艇68艘，轉移群眾5萬多人，同時還出動直升機開展空中救援，空投食物和飲用水…。

因當地電視台地處臨河道路，也變成了一片「汪洋」。為了確保來自一線的新聞及時播發，這群媒體人選擇了結伴划船上班。當地融媒體中心的主播周文琪甚至當場播報新聞，「這裡的水深已經齊腰了，一路上隨處可見被泡在水裡的汽車。」她話音未落，舟艇上就傳來另一位女生的聲音，「啊等一下，不要突然站起來，不然會失去平衡，慢慢慢慢慢慢……。」

由於播出和節目製作設備沒辦法搬出，後期人員只得上班，製作播出當天的新聞節目。事後，負責後期製作的李蘭薇回憶，「當時水挺深的，乘那種要划的船，也挺害怕的。」

暴雨7月以來在湖南不斷肆虐，據報導是1951年有連續氣象記錄以來同期第2高位。初步統計，湖南省因災死亡（失蹤）17人。湖南醴陵甚至出現50年一遇的重大洪水災情，轉移受困群眾超過萬人。

▼泡在水裡的汽車。（圖／記翻攝自微博）

▲▼湖南近日狂下暴雨，水淹城市。（圖／記翻攝自微博）

ET快訊
蕾菈解放比基尼「辣露深溝」！一舉手自拍腋毛成亮點
印尼發生規模7.3強震！　深度僅10公里

關鍵字：暴雨,洪水,湖南,醴陵,降雨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／武漢百年老飯店突遭祝融　火舌噴出、濃煙直竄天際

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

反送中「沙田遊行」警民對峙！　港警施放胡椒噴霧驅趕

四川發現「疫苗衍生」小兒麻痺病毒　周邊已展開查漏補種

貧困家庭遇暴雨！房屋轟然倒塌「4女兒全死」...最小僅2歲

優良教師「帶全班罵她賤」　國一女蒐證20hr音檔！同校師：出發點好的

港府民間矛盾未解　傳媒公會、沙田「反送中」遊行接力登場

刀刀砍頭！小王殺女友前夫「埋屍墓地」　淡定裝亡者發訊息瞞1年

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

影／武漢百年老飯店突遭祝融　火舌噴出、濃煙直竄天際

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

暴雨後記者「划船上班」　電視台淡定播報「最新消息：本台被淹了」

反送中「沙田遊行」警民對峙！　港警施放胡椒噴霧驅趕

四川發現「疫苗衍生」小兒麻痺病毒　周邊已展開查漏補種

貧困家庭遇暴雨！房屋轟然倒塌「4女兒全死」...最小僅2歲

優良教師「帶全班罵她賤」　國一女蒐證20hr音檔！同校師：出發點好的

港府民間矛盾未解　傳媒公會、沙田「反送中」遊行接力登場

刀刀砍頭！小王殺女友前夫「埋屍墓地」　淡定裝亡者發訊息瞞1年

波特王撩妹反被電！江祖平「想當你攝影師」神勾引…他羞爆完敗　網嘆：撩慘

不斷更新／蘇智傑本季第14號全壘打　2局統一1：0富邦

這是多少！米克斯「汪出精準數字」　眼神銳利狂賺肉肉

影／武漢百年老飯店突遭祝融　火舌噴出、濃煙直竄天際

瓊斯盃／日本高材生國手　小川春太來自麻省理工

《我叫金三順》14年翻拍泰劇！　男女主角是超人氣螢幕情侶

新港奉天宮媽祖祈福指標「貼香條」　直貼橫貼有學問

民調公布前夕桃園參香　朱立倫：國民黨不團結就可打包了！

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

大陸熱門新聞

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩..

魯蛇娶烏克蘭女神！老婆帶閨蜜「..

帶走當花童失蹤　9歲妹遺體尋獲..

「20÷2X=5，X=？」家長..

搭高鐵摸正妹私處　狼男：是乾女..

與男友分手！冷血女大生遺棄親女..

坐頭等艙遇囂張監督員　被迫調查..

才高調抗議！共軍今「東南沿海」..

38歲男掐死老婆和2女兒　岳母..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

影／月收入破萬人民幣 湖南小..

公公為顧面子「餵孫喝酒」　男嬰..

更多熱門

相關新聞

影／月收入破萬人民幣 湖南小伙「轉筆」神技網路爆紅

大陸湖南一名18歲少年林清偉近日因「轉筆」的影片在網路上流傳而走紅。林清偉藉由轉筆，月收入超過萬元人民幣，也讓外界對於「轉筆」這項在課堂上一般人做過的小動作，有了新的認識。林清偉表示，父母曾極力反對，認為轉筆是「不務正業」，自從他向外界證明，轉筆也可以養家餬口，「父母便不再反對了。」

武夷山機場暴雨後「百獸出沒」

南台連10天灌豪雨！一周降雨區出爐

超級暴雨襲九州　氣象廳：保命快避難

暴雨襲北市！地下室淹、人孔蓋彈

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩潰

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

冷氣在客廳！他一招讓「房間涼爽度UP」

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面