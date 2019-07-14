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中國聯通被指「不支持華為」　怒拿「P30 Pro」發文闢謠！

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▲中國聯通被指「不支持華為」　怒出面闢謠：造謠者膽這麼大。（圖／翻攝微博）

▲自媒體刊文指中國聯通不支持華為。（圖／翻攝微博，下同。）

大陸中心／綜合報導

大陸近日有自媒體刊出〈不支持華為的企業，除了聯想之外，居然還有國內四大運營商之一 〉、〈聯通迎來大動作，5G合作商終於確定，可惜不是華為〉等文章，指中國聯通欲採用其他公司的5G方案，是「胳膊肘向外拐」的行為。對此，中國聯通13日以華為手機P30 Pro發文闢謠，譴責這些自媒體為了博眼球毫無底線，並強調將保留通過法律手段維護合法權益的權利。

中國聯通在官方微博上以「造謠者，你膽怎麼這麼大？！」為題發表闢謠文，內容提到，近日有自媒體編造謠言，對中國聯通的5G合作與採購顛倒黑白、主觀臆斷、肆意歪曲、惡意誹謗，「這些自媒體為博眼球而毫無底線，中國聯通強烈譴責這種居心不良、憑空捏造、濫扣帽子、煽動公眾情緒、誤導社會輿論、極度不負責任的造謠污衊行為，並保留通過法律手段維護公司合法權益的權利。」

▼華為積極發展5G技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼華為。（圖／達志影像／美聯社）

中國聯通指出，作為國有大型骨幹央企，堅決站穩政治立場，時刻牢記肩負的政治責任、經濟責任和社會責任，堅定捍衛國有資產，正積極按照國家5G網絡部署要求，與華為、中興、愛立信、諾基亞、中信科等通信設備製造商，開展5G網絡組網試驗工作，積極探索5G應用創新，扶持和帶動國內5G芯片、終端、設備、製造業、應用等全產業鏈發展壯大。

中國聯通提到，在5G網絡商用部署方面，中國聯通始終以SA（獨立組網）為目標，持續推動5G關鍵技術突破，積極推進R16標準協議和SA（獨立組網）網絡設備、終端的成熟，積極推進基站和終端具備NSA/SA(非獨立組網/獨立組網)雙模能力；對5G網絡商用設備的選擇，也將通過公平、公正、公開的方式進行。

中國聯通強調，他們堅持開放合作的理念，在5G創新應用和產業生態建設方面持續發力，與各界合作夥伴在網絡技術、業務創新、商業運營等方面開展多方位立體化合作，實現與相關產業、垂直行業的有機融合，攜手各方打造良性5G生態鏈生態圈，推動全社會、全行業數字化轉型。

▼中國聯通用華為手機P30 Pro發表闢謠文章。

▲中國聯通被指「不支持華為」　怒出面闢謠：造謠者膽這麼大。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：中國聯通,華為,5G

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