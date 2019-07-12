鴻蒙是為「物聯網」開發的系統　華為：安卓還是手機首選

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▲華為公司董事長梁華。（圖／翻攝自華為公眾號）

大陸中心／綜合報導

華為自主研發的操作系統「鴻蒙」一直備受市場關注，有消息稱已開啟相關測試，首發機型有望是華為Mate 30系列。不過，華為公司董事長梁華12日談到鴻蒙系統時，卻否認了這個傳言，「這是為物聯網開發的作業系統，是否發展為手機系統還未確定。」

梁華在華為《2018可持續發展報告》記者會上表示，「在手機這一塊，我們還是把開放的安卓作業系統和安卓生態作為首選，當然如果說，美國不供應的話，是不是未來可以把鴻蒙發展為手機作業系統，目前還沒有這個決定。」

此前，華為創始人任正非6月18日採訪時也提到了有關華為鴻蒙系統的相關資訊，「鴻蒙系統並不是像大家想像那樣用在手機中，開發的時候並不是想替代谷歌的，即使谷歌高端系統不對華為開放，目前也沒有做決定會不會轉移做一些生態。」

華為此前被曝光正在加速推進自研作業系統的步伐，命名系統為「鴻蒙」。大陸國家知識產權局商標局網站5月24日顯示，華為公司已經申請「華為鴻蒙」商標，註冊公告日期則於2019年5月14日，專用權限期為2019年5月14日至2029年5月13日。

華為消費者業務負責人餘承東5月曾表示，華為系統打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智慧穿戴，統一成一個操作系統，並相容所有安卓和Web應用，「相關安卓應用重新編譯後，運行性能提升將超過60%」，預計「華為作業系統最快今年秋季、最晚明年春天將面市，將全面相容安卓和Web應用」。

▼華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）