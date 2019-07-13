華聞快遞／6歲以下可免費乘公車！兒童優惠從「量身高」轉「看年齡」

▲6歲以下可免費乘車。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：6歲以下可免費乘公車！兒童優惠從「量身高」轉「看年齡」

大陸交通部和國家發改委出新規。城市公交、長途汽車的兒童優惠乘車政策將從「量身高」轉為「看年齡」，6歲以下可免費乘車，6歲到14歲的半價。同時，運輸企業在重點時段或者惡劣天氣違規漲價將記入「黑名單」。（新京報）

《浙江》：「杭臨輕軌」年底全線通車 加快構建「一小時城市圈」

杭州市杭臨城際鐵路被稱為杭臨輕軌，起於臨安區九州街，終於余杭區綠汀路，是連接杭州主城區和臨安區的一條重要軌道交通道路，全長35公里，設站12座。中鐵隧道局集團杭臨城際鐵路10標項目書記張金泉說，「目前建設實施兩班倒，不停歇盾構掘進，同步進行出入口、通道等配套建設，7月底隧道將全部貫通。」（中新社）

《廣東》：廣州今年前4月累計新增減稅超過162億元人民幣

廣州市稅務局公佈，今年前4月累計新增減稅金額達162.4億元人民幣，「稅務部門近年來多措並舉全面落實國家各項減稅降費政策，進一步減輕了企業負擔，激發了市場活力，使納稅人收穫實實在在的獲得感。」（中新網）

《海南》：今年上半年離島免稅銷售增勢強勁

受海南建設國際旅遊消費中心諸多利好因素驅動，2019年上半年海南離島免稅銷售保持強勁增勢。海口海關12日通報，上半年免稅品銷售893.65萬件、銷售金額65.82億元人民幣，年增率分別增長27.54%和26.56%，購買旅客169.79萬人次，年增率增長15.98%。（中新社）

▲廣州今年前4月累計新增減稅超過162億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：前海蛇口自貿片區：平均3天推出一項制度創新

「廣東高品質發展調研行」12日走進了深圳市前海蛇口自貿片區，感受自貿區建設的前海速度。資料顯示，前海蛇口自貿片區2018年註冊企業增加值2549.5億元人民幣，實現稅收收入445.94億元人民幣，完成固定資產投資465.33億元人民幣，實際利用外資45.08億美元。（中新網）

《北京》：2019「雲龍杯」未來直升機設計大賽舉辦

「雲龍杯」未來直升機設計大賽12日在北京開幕，主題為「旋動夢想，翼翔藍天」，旨在鼓勵民眾參與直升機技術創新和創意設計，構建新概念直升機設計的創新平台，吸引愛好航空的科技創新人才，打造新常態下直升機產業發展新動力，提高全社會的航空素養，實現自主創新的航空夢。（中新網）

《內蒙》：5G產業創新聯盟成立

內蒙古和林格爾新區管委會12日與中國移動、中國聯通、中國電信、中國鐵塔公司、華為技術公司共同簽署戰略合作協定，正式宣告內蒙古5G產業創新聯盟成立。（新華社）

《貴州》：以花為媒 中保合力將貴州打造成「玫瑰之鄉」

保加利亞大馬士革玫瑰精油公司董事長斯圖楊（MrStoyanov）在貴州考察時表示，非常高興看到中國的成就，希望通過合作，加深友好交流。「這是我第一次來貴州，環境很好，將玫瑰產業項目選在貴州沒錯。」（中新網）

▼杭臨輕軌年底全線通車。（圖／翻攝自《中新網》）