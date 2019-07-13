華聞快遞／陸上半年「貿易順差」擴大41.6%至5.6兆　對美進出口降9%

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

《北京》上半年陸進出口總額達66兆 順差擴大41.6%至5.6兆

根據海關統計，1-6月，我國進出口總額14.67兆元（人民幣，下同，約新台幣66.2兆），同比增長3.9%。其中，出口7.95兆元，增長6.1%；進口6.72兆元，增長1.4%；順差1.23兆元（約新台幣5.6兆），擴大41.6%；與「一帶一路」沿線進出口增長9.7%，拉動進出口增長2.7個百分點，占比從2013年的25%提高至28.9%；與歐盟進出口增長11.2%；對美進出口下降9%。（澎湃新聞）

《廣東》珠三角地區建成5G基站逾5000個

廣東省工業和資訊化廳近日稱，截至2019年5月底，珠三角地區已建成超過5000個5G基站，主要集中在廣州、深圳。廣東計劃從從網路建設、突破關鍵技術、培育產業發展、開展示範應用等方面提出17項重點任務，並從工作機制、資源要素保障、頻率保障、資金扶持、資訊安全保障等方面提出5項政策措施，著力解決5G發展中的「痛點」「難點」。（中新社）

《北京》上半年陸快遞業務量達277.6億件

據大陸國家郵政局統計，上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件，同比增長25.7%；業務收入累計完成3396.7億元，同比增長23.7%。分業務類型看，同城業務量累計完成50.8億件，同比下降0.2%；異地業務量累計完成220.4億件，同比增長33.9%；國際及港澳臺業務量累計完成6.3億件，同比增長21.2%。（人民日報）

《澳門》澳門電訊下半年部署5G網路 擬2020年推5G服務

澳門電訊網路服務副總裁梁沛雄日前表示，2019下半年將部署5G網路，若特區政府能夠推出牌照申請，按計劃2020年可推出5G服務；若特區政府可推出牌照申請，按計劃2020年可推出5G服務。公司盡力控制5G網路的成本，希望將來的5G費用是用戶可以負擔的。（中新社）

▲2017屆的畢業生中，北京清華大學畢業生平均收入最高，達到9065元（約新台幣4.2萬元）。（圖／CFP）

《北京》畢業生見習期可申請每月1萬元補貼

北京市今天推出就業見習新政，有見習意願的北京生源畢業生（含高校、技校、中專）、16~24歲登記失業人員及轉移就業登記的農村勞動力，在見習期可向人力社保部門申請見習補貼。見習補貼將與今年的城鎮職工最低月工資標準持平，每人每月2200元（約新台幣1萬元）。見習期限為1~12個月，這期間都可申領見習補貼。（中國青年報）

《四川》力爭3年新增4個「千億縣」

《關於推動縣域經濟高品質發展的指導意見》提出，到2022年，全省縣域經濟發展品質和效益全面提升，力爭地區生產總值超200億元的縣(市、區)達100個、超500億元的達30個、超1000億元的達10個。截至去年，這3個數字分別是71個、17個、6個。（四川日報）

《福建》6月工業生產者出廠價格同比上漲1.5％

據大陸國家統計局數據，福建工業生產者6月出廠價格環比上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；同比上漲1.5％，漲幅比上月回落0.3個百分點；工業生產者購進價格環比由上月下降0.1％轉為上漲0.3％；同比下降0.3％，降幅與上月持平。今年上半年，福建省工業生產者出廠價格同比上漲1.7％，工業生產者購進價格同比下降0.1％。（福建日報）

《陝西》西安商品房銷售面積占比持續下降

據統計，陝西省1-5月房地產開發企業完成投資1129.66億元，同比增長21.4%，比1月-4月回落2.1個百分點，比全國平均增速高10.2個百分點，房地產開發投資速度在一季度達到近五年來的最高點後，連續兩個月持續小幅回落，但增速仍保持高位運行。

分區域來看，全省除漢中市外，其他10個市（區）的銷售面積增速均比1月-4月有所提高。西安市占全省銷售面積59%，今年以來西安市銷售面積佔比持續下降，而其他地市的占比明顯上升，在西安房地產市場的輻射下，全省多個市區的市場持續升溫。（西安日報）

▼西安「回民街」。（圖／記者謝璩安攝）