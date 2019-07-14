馬英九洩密案無罪定讞　費鴻泰：北檢打手別再追殺！





▲前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

高院12日上午更一審判決前總統馬英九被控洩密案無罪，當初起訴馬英九的台北地檢署下午發表措辭強硬的新聞稿，痛批高院更審認定與其他相關案件完全不同，「殊嫌草率」。對此，國民黨立委費鴻泰呼籲，「馬英九總統無罪確定，北檢打手請不要再追殺」。

費鴻泰14日在臉書上提到，才呼籲全民要支持有風骨的司法人員，立即就有打手急急忙忙地跳出來批評高院，這個打手就是北檢。身為國家司法機關，對於經三級法院審理過的確定判決來指手畫腳，要說背後沒有一點政治因素，又有誰會相信呢？

費鴻泰說，高等法院更一審駁回檢方上訴，馬英九無罪定讞，但判決引發北檢不滿，發出標題為「不同法官，就相同事實，做出相互歧異之判決」、「如同月亮，初一十五不一樣」新聞稿。北檢指更一審「未調查任何證據」草率判案、「似未詳閱卷證」，還揚言將書類「彙編成冊，公諸於世」，高院駁斥本案爭點早就在準備程序中確認，現卻稱「不知爭點無從辯論」，反擊北檢「流於情緒」。

「真是百思不得其解！」費鴻泰強調，馬英九的案件經過台北地方法院判決無罪，後高院雖有不同見解，但最高法院發回後，高院也維持無罪判決；也就是說，絕大部分的承審法官都認為馬英九是無罪的。北檢批評「不同法官，就相同事實，做出相互歧異之判決」。但是明明大多數法官認為無罪，死咬著有罪的見解，才是有問題的吧！奉勸北檢要有司法人員的風骨，不要再繼續當打手追殺，發表不適當的言論。