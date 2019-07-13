好大膽子！帶開山刀勇闖北檢　刀留人溜：「露營忘了拿出來」

▲男子大膽帶刀進北檢，刀留下人卻溜走到案辯稱「露營忘了拿出來」。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

北市1名年輕男子在10日上午進入台北地檢署時，被發現手提包內藏有開山刀，他當下說要去辦公，同意刀子交由法警保管，直到下班時間都沒有現身領刀，中正一分局介壽所獲報後通知男子，男子辯稱「昨天露營忘了拿出來。」

全國各地檢署、地院大多僅有裝設電檢門，北檢、北院因位居台北市博愛特區，又經常有重大刑案、政商要人開庭，為確保機關安全，在2個主要進出路口，都設有X光機，並安排1名保全、1名法警注意、檢查民眾的背包提袋，是否夾帶偷渡違禁物品。

據了解，10日上午時分，20歲的楊姓男子帶著手提包，一派輕鬆的從台北市博愛路進入北檢大門，也大方地應保全要求，把包包送進X光機受檢，法警看到機器螢幕上出現疑似有2、30公分的開山刀，驚呼了一聲，叫住剛通過安檢門的楊男。

楊姓男子同意先暫時交給法警保管並留下資料後進入北檢，但過了午休時間，他都沒回頭領刀，法警發現事情大條，趕緊通報主管後報警。

警方發現男子因簽字太潦草，一度遭北檢法警誤認為假資料，事後通知男子到案說明，楊姓男子表示，因為9日跑去露營結果刀子忘了拿出來，當天是去找正在開庭的女性友人，匆忙之際也忘了將刀子取回，警方事後依社維法裁處。

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