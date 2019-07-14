「郭柯配」迎戰2020有譜？　柯文哲五字回應留懸念

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統初選候選人郭台銘，日前拋出要與台北市長柯文哲合作，還傳出下周一將談合作細節，對於「郭柯配」的消息，兩人都沒把話說死。台北市長柯文哲14日受訪時再度被問到「郭柯配」的可能性，柯僅回「我也不曉得」。

柯文哲出席曙光祭音樂會活動做上述表示。國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲國家養，柯文哲則是研擬「幫養」政策，鎖定沒有托嬰與就讀私立幼兒園補助的二至三歲幼兒，每月補助2500元至4000元。

柯文哲說明，以前13660元幼稚園補助只有到三歲，以前在兩歲那條分界線，兩歲以下算托嬰，兩歲以上算托幼，一個是社會局一個是教育局，預算很難編，到底托嬰還是托幼比較多？這還是要編一個類似浮動式的預算，讓大家第一年去適應；預算估計大約要兩億。

柯文哲表示，一個政策開始構思、找錢、設計，政策最難的是執行率，要設計出來、把幼稚園園主找來說明，需要說帖、sop，「我發現喊口號比較容易，實在的去做還要花很多時間」。

對於公幼比例偏低，柯文哲認為，準公共化幼兒園，家長只要付4500元，不能裡面又要有雙語教育，應有市場區隔，但是55%會在4500元以下，「至於有些家長要去上一學期30萬雙語幼稚園，你管他的，他本來就不會來參加」。

針對近日頻打政績牌，搶家長選票的提問，柯文哲表示，還是有一些政治上的理念，政策還是需要說明，而且很多政策要做一段時間才知道效果好不好。

不過14日國民黨總統初選民調結果公布，柯文哲卻沒有安排行程，柯文哲回說，「我怎麼不曉得，常常當天早上才知道行程」，但強調明天沒有排跟郭台銘見面的行程，「再講吧，至少現在沒有這個行程」。至於郭柯配有可能嗎？柯文哲說，「我也不曉得」。