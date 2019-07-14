柯文哲「這就是科學」一個月狂吸5萬粉絲　再推實境秀深入市政

▲柯文哲推出實境秀。（圖／翻攝柯文哲臉書影片）



記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲醞釀多時的節目「這就是科學」上月正式上線，每集10分鐘以科學講解政治，目前已經釋出5集，對於未來規劃，北市府副發言人柯昱安表示，原本預計推出10集，目前預估只會剪成8至9集，接下來的題材還在構思。同時，柯市府已悄悄推出實境秀，要讓民眾了解北市府的運作。



柯昱安表示，節目「這就是科學」將柯文哲錄了兩個半小時的內容，剪成十分鐘短片，一個星期推出一集，以目前剪輯的狀況，應該只會剪出8、9集。至於「這就是科學」的成效，他表示，點閱數雖然沒有像一日幕僚爆紅，不過事後證實效果不錯，有許多人看了影片被吸引，「一個月帶來5萬粉絲」，如果柯文哲要搞笑，影片容易沒有記憶點，因此他們希望做一些讓大家覺得很好的內容，未來題材仍在繼續構思。



除了「這就是科學」，柯文哲日前也推出實境秀，首集以晨會為主軸，由副發言人陳冠廷在影片中帶領大家直擊北市府每天早上7點半召開的晨會現場。柯昱安透露，未來實境秀將深入其他局處，找其他幕僚帶路，體驗各局處的業務，讓民眾了解整個市政府在運作，這系列的影片「不是以柯文哲為主角」。



柯昱安強調，他們會繼續找有趣的題材去做，「不可能脫離市政」，柯文哲不可能過去的搞笑素材，他們也在思考跟其他政治人物不一樣，像是「這就是科學」中，柯文哲闡述一些比較深的理論，這件事也只有柯文哲能做，這也是他跟其他政治人物不一樣的地方。