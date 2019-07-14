柯文哲幕僚：不用政黨名義參選2020　較符合參政理念

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選升溫，台北市長柯文哲的動向備受矚目。有柯營幕僚分析，柯文哲一直隨時做好準備，就目前來看，柯不可能用政黨名義參選，因為以他的參政理念來看，「希望是在政黨之外有個新的選擇」。



幕僚坦言，國會政黨聯盟、親民黨等，各陣營的人一直都有接觸，但是沒有針對2020大選討論，「什麼合作都有可能，目前沒有談」，就目前來看，柯文哲不可能用政黨名義參選，因為他的參政理念「希望是在政黨之外有個新的選擇 」。



至於與鴻海創辦人郭台銘「郭柯配」的傳言，幕僚則認為，人家又還沒出來，等出來再說，沒有什麼事是不可能，「只是還沒到時候」，等大家真的要聯絡再說。對於2020總統，該幕僚表示，柯文哲連署還算簡單，現在才7月，時間還沒到，柯就是一直做足準備。



另外，柯文哲將在七月最後兩週走訪台南、台中、彰化，未來幾乎周周下鄉跑外縣市，拓展陸軍實力。知情人士表示，柯文哲這幾個月以來都是靜觀其變的感覺，走出台北市多認識一些人，以平常心交朋友，不管是廟裡的老人家、或是年輕人，有人想要見柯，都很歡迎，以他的個性，很難預料他會做什麼決定，至於未來若宣布投入參選，打選戰的方式可能調整「到時候再來做打算」。